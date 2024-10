Dawny oddział Danone w Rosji o nowej nazwie Health & Nutrition, zaprzestał dostarczania masła do rodzimych sieci handlowych. Wynika to z zawiadomienia firmy skierowanego do sprzedawców detalicznych – pisze gazeta „Izwiestia”.

Ceny nabiału w Rosji gwałtowne rosną

Z dokumentu wynika, że ​​przetwórcy mleka stoją w obliczu „agresywnego” wzrostu cen surowców mleczarskich w Rosji i cen ich przetworów. Cena masła w ciągu ośmiu miesięcy 2024 r poszła w górę średnio o 55 proc. rok do roku. W związku z tym od 1 września firma zmuszona była wstrzymać dostawy masła. I nie wyklucza podobnych ruchów w stosunku do innych produktów.

Sytuacja taka zdarzyła się po raz pierwszy i zbiegła z nowymi porządkami robionymi w największym dotąd producencie nabiału w Rosji, przez rządzący tam teraz klan czeczeńskiego watażki Kadyrowa. Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku Putin podpisał dekret o przekazaniu rosyjskich aktywów Danone tymczasowemu zarządowi Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem. Następnie na czele firmy Health & Nutrition (przemianowanej spółki zależnej Danone w Rosji) stał 32-letni bratanek Kadyrowa – Jakub Zakriew.

W marcu tego roku Putin usunął Health & Nutrition spod kontroli państwa, dając tym samym klanowi Kadyrowa pełnię władzy w koncernie. Następnie nastąpiła sprzedaż rosyjskiego biznesu Danone spółce Vamin R, której właścicielami są Vamin Tatarstan (99 proc.) i Rusłan Alisultanow (1 proc.). Według „Financial Times” Vamin Tatarstan jest własnością 29-letniego Mintimera Mingazova. Latem 2023 roku został on powołany do zarządu Health & Nutrition na stanowisko dyrektora ds. zdrowia i żywienia, co zbiegło się z objęciem przez Zakriewa stanowiska szefa firmy.