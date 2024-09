Woda trafiła na tereny, które po zalaniu nie mają dostępu do wody pitnej, jak Głuchołazy, Prudnik, Głogówek, Kłodzko, Ziębice, Krzyżanowice oraz Nysa. Na pytanie, jak długo będzie trwała akcja, rzeczniczka odpowiada, że firma nie planuje jej przerywania. - Będziemy pomagać dalej, na miarę naszych możliwości. Woda trafia do sztabów kryzysowych, które potrzebują doraźnej pomocy – mówi Joanna Kąkol.

Podobne działania uruchomił także największy polski producent żywności, Grupa Maspex, choć, podobnie jak Colian, jej siedziba w Wadowicach nie jest zagrożona powodzią. - Współpracujemy z Bankami Żywności, przekazując dopasowane do zaistniałych potrzeb produkty: żywność, wodę, soki, napoje oraz suplementy diety – mówi Dorota Liszka, dyrektor ds. komunikacji i Public Affairs w Grupie Maspex. Firma przekazała na pomoc dla powodzian już ponad 100 palet produktów. Przykłady tych dwóch firm pokazują, jak ważna jest zorganizowana infrastruktura, która może pomoc przyjąć i dobrze ją rozdysponować, Colian wysyła wodę do sztabów kryzysowych, a Maspex – do Banków Żywności. - W ten sposób pomoc kierowana jest bezpośrednio do najbardziej poszkodowanych osób, a Banki Żywności mogą efektywnie zarządzać udzielaną pomocą, kierując ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – mówi Dorota Liszka. Maspex ma też zakłady na Śląsku, bardziej narażonym na powódź, i tam współpracuje z lokalnymi organizacjami pomagającymi na terenach dotkniętych powodzią.

Ciężarówki z darami jadą na Śląsk

Wodę dostarcza też Coca Cola, która z kolei współpracuje ze swoimi pracownikami z rejonów dotkniętych powodzią oraz z Polskim Czerwonym Krzyżem, by monitorować rozwój wydarzeń i zapewniać natychmiastowe dostawy wody butelkowanej i innych potrzebnych napojów dla mieszkańców, organizacji i służb niosących pomoc na miejscu. - Ciężarówki zaopatrzone w niemal 80 tys. litrów napojów wyjechały z naszych magazynów. Pierwsze z nich dotarły już do Nysy oraz Bielan Wrocławskich, a kolejne wkrótce dojadą także do Głuchołazów i Gliwic. Cały czas organizujemy dostawy dla następnych lokalizacji. Nasi przedstawiciele handlowi pracują przy ich rozładunku, aby pomoc jak najszybciej dotarła do potrzebujących – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

W Polskiej Federacji Producentów Żywności słyszymy, że w akcję zaangażowało się większość z ich członków, co ma znaczenie, biorąc pod uwagę, że federacja skupia największych firm produkujących żywność, ale robią to na własną rękę, wykorzystując siły i logistykę własnych firm, często po cichu.

Wielki biznes zbiera pieniądze

Największe polskie organizacje biznesowe uruchomiły zbiórkę pieniędzy, bezpieczną, bo w oficjalnej współpracy z fundacją Siepomaga. W ciągu dwóch dni zebrali 2,04 mln zł (do chwili powstania tego artykułu), co może nie jest spektakularną kwotą jak na reprezentację największych polskich firm, ale w spółkach giełdowych słyszymy, że nadciągają kolejne duże wpłaty. Spółki muszą sfinalizować formalności związane z darowiznami.