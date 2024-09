- Emocje są wysokie, trudno się dziwić, więc byłoby dobrze, abyśmy przekazywali informacje na 100 proc. sprawdzone – dodał Tusk. Dzień wcześniej podczas posiedzenia sztabu kryzysowego poinformowano o wyłomie w zaporze w Mietkowie. Jak się jednak potem okazało w rzeczywistości pękło obwałowanie kopalni kruszywa Eurovia w Mietkowie, w pobliżu zbiornika Mietkowskiego.



Reklama

Powódź w Polsce: Dyrektor IMGW mówi, że trzeba „wytrzymać dwa dni”

W czasie posiedzenia sztabu szef IMGW prof. dr hab. Robert Czerniawski poinformował, że „od Raciborza obserwujemy już spadek” poziomu Odry. - W Opolu i Oławie w tej chwili następuje apogeum, tu chodzi o to, aby wytrzymać ten okres. Powinien być jeszcze wzrost o 10-20 cm, będzie się utrzymywał jeszcze ok. dwóch dni. Jeśli wytrzymamy ten okres to nic nie powinno się stać. Sytuacja jest tam najbardziej niepokojąca, jeśli chodzi o Oławę. Opole powinno być bezpieczne - podkreślił.



W kontekście Wrocławia prof. Czerniawski mówił, że najbardziej niepokojący jest stan Bystrzycy, a jutro może dojść do cofki Bystrzycy, Ślęży i Oławy, co może doprowadzić do lokalnych podtopień.



Kulminacja na Bystrzycy ma nastąpić w środę ok. godziny 12.