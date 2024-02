UE prowadzi badania nad mięsem z hodowli komórkowej

Czytaj więcej Rolnictwo Szybko znikają w Polsce mniejsze stada świń Choć liczba świń wzrosła w 2023 r. o 0,5 mln w porównaniu z 2022 r., to jest ich o połowę mniej niż w 2002 r. Mocno zmniejszyła się liczba stad świń.

Jaki jest koszt uruchomienia takiej produkcji? Pytanie jest istotne, bo konkurencja z tej strony może wyrugować małych rolników, do małej produkcji zwierzęcej nie są potrzebne wielkie nakłady. Czy w efekcie wielkie laboratoria mogą wypchnąć z tego rynku małych rolników? Czy widzicie takie ryzyka społeczne?

K.C.: Stanowczo kwestionujemy takie narracje: innowacja polega na poszerzaniu oferty, uzupełnianiu rozpoznanych braków na rynku, nie na zastępowaniu. Tradycyjnie produkowane mięso będzie nadal potrzebne i nadal będzie na nie popyt. Jak w przypadku każdej innej kategorii, będzie musiało dostosować się do trendów i oczekiwań, ale także zmierzyć się z wyzwaniami, które są nierozłącznie z nimi związane, o czym mowa powyżej. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że skala przewidywanego wzrostu popytu może jedynie uspokoić rolników – ludzie wciąż będą chcieli tego, co produkuje tradycyjne rolnictwo. Nowe sposoby produkcji mięsa, które badamy i wdrażamy, należy traktować jako nową kategorię produktu, „leżącą” obok wszystkich tych już obecnych na rynku. Co więcej, produkcja mięsa kultywowanego nadal będzie wymagać od rolników i rolnictwa dostarczania składników i biomasy. To rozwiązanie może przenieść wszystkim wyłącznie korzyści, a ambicją partnerów programu FEASTS jest dostarczenie dowodów na takie twierdzenie.

Jakie jest poparcie dla tego pomysłu w UE?

M-L.M.: Ten temat staje się strategiczną kwestią w UE, a fakt, że Horizon Europe finansuje takie programy jak FEASTS, jest tego najlepszym dowodem. Oczywiście, szerokie przyjęcie produktów z hodowli komórkowej zależy, na jednym końcu łańcucha wartości, od akceptacji konsumentów, a na drugim, od włączenia w produkcję rolników, tak, abyśmy mieli do czynienia z sytuacją typu win-win, gdzie wszyscy odnoszą korzyści. To jest kluczowy czynnik sukcesu w procesie dywersyfikowania źródeł białka, i z przyjemnością mogę powiedzieć, że mamy dużą grupę ekspertów z różnych etapów łańcucha wartości żywności pracujących nad tym, jak konkretnie można to osiągnąć.

Mogę również dodać, że EIT Food North-East, partner w konsorcjum FEASTS, pracuje nad podniesieniem wydajności systemu żywnościowego pod względem wykorzystania zasobów, a także uczynieniem go bezpiecznym, transparentnym i godnym zaufania. Poprzez działania wspierające umiejętności i przedsiębiorczość w sektorze rolno-spożywczym, angażowanie społeczności naukowej, badaczy i biznesu w projekty innowacyjne. Skupiamy się na business creation (np. wspieraniu start-upów w sektorze), rolnictwie regeneracyjnym, gospodarstwach pilotujących wdrożenia nowych technologii i programach wsparcia kobiet w rolnictwie.

EIT Food to projekt Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, który prowadzi i finansuje badania w różnego rodzaju sektorach, od żywności po medycynę. Celem EIT Food jest zwiększanie potencjału innowacji w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzenie startupów rolno-spożywczych, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty.