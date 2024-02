Polska pracuje nad mięsem komórkowym. Może trafić na rynek już w tym roku

Choć nieoficjalnie firmy skarżą się, że Unia Europejska jest zbyt konserwatywna i boi się innowacji w żywieniu, to jednak nie zatrzymują prac. Polska firma LabFarm pracuje nad laboratoryjną hodowlą, Czesi zaś chcą karmić mięsem komórkowym zwierzęta domowe. Obie firmy szykują premiery w tym roku.

Polska pracuje nad mięsem z laboratorium

– Pracujemy nad produktem prototypowym, który będzie dostępny jeszcze w tym roku – mówi „Rzeczpospolitej” Wiesław Macherzyński, dyrektor operacyjny polskiej firmy Labfarm, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem krajowego wariantu technologii produkcji mięsa drobiowego. Choć w Europie przeciw dopuszczeniu mięsa komórkowego na rynek protestują rolnicy produkujący mięso w tradycyjny sposób, a Włosi nawet zakazali produkcji takiego „mięsa z laboratorium” pod karą grzywny, to prezesem założonego dokładnie dwa lata temu polskiego start-upu Labfarm jest Jarosław Krzyżanowski, jeden z największych hodowców drobiu w kraju, właściciel holdingu KPS Food. Zdaniem ekspertów najwyraźniej podjął on decyzję o dywersyfikacji ryzyka rynkowego przez inwestycję w przyszłościowy projekt, który może zastąpić klasyczne fermy drobiu i dotychczas znane metody hodowli zwierząt. Labfarm z zainteresowaniem śledzi też aktywność czeskiej firmy Bene Meat Technology, której produkt na bazie mięsa komórkowego z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt w listopadzie 2023 r. został już wpisany do Europejskiego Rejestru Materiałów Paszowych, bo holding prowadzi też produkcję karmy dla zwierząt.

Długa droga mięsa komórkowego do sklepów

Od prac badawczych do otwartego rynku Europy droga jest jednak bardzo długa i póki co – zamknięta. – Na razie na konsumpcję i sprzedaż mięsa in vitro nie pozwalają regulacje i raczej nie możemy spodziewać się szybkiej zmiany – komentuje w rozmowie z „Rz” profesor Krzysztof Klincewicz, kierownik zakładu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i członek rady nadzorczej NFOŚiGW. Jednak świat idzie do przodu i mięso komórkowe dopuszczają już rynki znane z innowacji, czyli Singapur, Stany Zjednoczone i Izrael. Właśnie w Izraelu zezwolenie na sprzedaż wołowiny uzyskał producent Aleph Farms. Firma wypuści hodowlanego steka, którego produkcja jest oparta na komórkach krowy rasy Black Angus. Jak informuje wydział gospodarczy ambasady Izraela w Polsce, futurystyczny stek będzie produktem hybrydowym, tzn. połączy komórki wołowiny z matrycą białka roślinnego z soi i pszenicy. „Cały proces hodowli i produkcji nie obejmuje innych składników pochodzenia zwierzęcego oprócz komórek macierzystych” – informuje ambasada Izraela.

Taki stek może być kamieniem milowym w rozwoju alternatywnych źródeł białka, bo jest to pierwsza wołowina z probówki dopuszczona do sprzedaży. USA i Singapur wybrały najpierw mięso z kurczaka. Amerykanie opracowali projekt ustawy, który ustanawia definicje produktów mięsnych z hodowli komórkowych i wymaga informacji na etykiecie: „wyhodowane z komórek”. Potencjał sprzedaży nie wydaje się na razie duży, o czym może świadczyć wciąż słaba pozycja innej alternatywy – mięsa pochodzenia roślinnego. Według Good Food Institute w 2022 r. na to ostatnie przypadało tylko 2,5 proc. łącznej sprzedaży detalicznej mięsa.