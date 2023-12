Napływ ukraińskiego cukru do Unii. Ceny maleją

Wraz z agresją Rosji na Ukrainę Unia Europejska zniosła cło na ukraiński cukier, podobnie jak na inne surowce rolne. To wywołało skok eksportu cukru do Unii kilkanaście razy do 400 tys. ton w ubiegłym roku. Na początku tego roku import nadal zwiększał się, ukraińscy producenci szacują, że w kampanii 2023/24 mogą dojść do 650 tys. ton, a w następnej do miliona ton, bo ukraińscy rolnicy zwiększyli uprawy buraków cukrowych, gdy zmalała opłacalność zbóż i nasion oleistych.

— Ceny w transakcjach spot zaczęły już maleć z powodu importu z Ukrainy, z rekordowej 1000 euro za tonę do ok. 800 euro — stwierdził Timothé Masson, analityk z francuskiej grupy hodowców buraka cukrowego CGB. Spadek unijnych cen spot odnotowano przed informacją o spadku na światowych rynkach cukru, po ogłoszeniu przez Indie, że cukrownie skupią się na produkcji cukru zamiast na etanolu.

Czytaj więcej Rolnictwo FAO: ceny żywności na świecie bez zmiany w listopadzie Wskaźnik światowych cen podstawowych grup żywności nie zmienił się w listopadzie względem października, bo niższe ceny zbóż zrównoważyły wzrost cen olejów jadalnych i cukru — ogłosiła Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. Wyniósł 120,4 pkt wobec 120,6 w październiku, gdy był najniższy od marca 2021. Zmalał o 14,4 pkt (10,7 proc.) wobec listopada 2022.

Spadek cen cukru niepokoi plantatorów buraków, których dochody poprawiły się po kilku latach gorszych zbiorów, także przetwórców, którzy osiągnęli rekordowe zyski dzięki wyższym cenom. — Rozumiem, że trwa wojna i musimy bronić Ukrainy, ale to nie rolnicy i wyłącznie sektor cukrowniczy mają za to płacić — powiedział rolnik buraczany Guillaume Wullens na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy CGB w Reims.

Unijny producent cukru CEFS zwrócił się do Komisji Europejskiej, by przekonała Ukrainę do wprowadzenia limitów eksportu cukru do Unii i aby władze w Kijowie zapewniły że cukier wyjeżdżający z Ukrainy był tam produkowany zgodnie z warunkami ochrony środowiska, jakie obowiązują unijnych rolników.