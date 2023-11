Burger Drwala wróci do McDonald’s

Jeśli po przegranej PiS Rada Polityki Pieniężnej przypomni sobie o swoim głównym celu i będzie prowadzić ostrzejszą politykę pieniężną, byłby to oczywiście koniunkturalizm. Ale skoro sprzyjać to będzie walce z nadmierną inflacją, to może wszystkim nam wyjdzie na zdrowie?