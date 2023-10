El Niño winduje ceny cukru. Od 13 lat nie było tak drogo

Światowe ceny cukru wzrosły do najwyższego poziomu od prawie 13 lat. Według Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest to spowodowane przede wszystkim zjawiskiem pogodowym El Niño i jego konsekwencjami dla produkcji w Indiach i Tajlandii.

Odpowiedni wskaźnik cen wzrósł we wrześniu o 9,8 proc. w porównaniu z sierpniem, osiągając najwyższy poziom od listopada 2010 roku. Z wyliczeń FAO wynika, że wyższe ceny ropy naftowej na świecie również przyczyniły się do wzrostu cen cukru. Stanowi to zachętę dla producentów do przetwarzania części zbiorów na paliwo, co z kolei ogranicza podaż cukru i podnosi ceny.

Tajlandia jest drugim co do wielkości eksporterem cukru na świecie po Brazylii, a Indie trzecim co do wielkości eksporterem cukru na świecie.