Nowe trendy na rynku przekąsek

Inflacja i dwucyfrowe zwyżki cen żywności nie zaszkodziły popularności przekąsek, na co wskazują dane Nielsena. Rośnie nie tylko wartość sprzedaży przekąsek, słonych i słodkich (co – niestety – nie dziwi w okresie galopujących cen), ale także sprzedaż ilościowa. A na rynek wchodzą interesujące nowe produkty, jak czipsy z owoców.

Trudne innowacje

Rynek przekąsek jest tradycyjny aż do bólu: od lat dzieli się na oferty słodkie i słone, gdzie królują czipsy ziemniaczane i popcorn wraz z czekoladkami. Teraz dołącza do nich nowa propozycja, i to bazująca na narodowym polskim surowcu, czyli jabłkach. – Kategoria czipsów z owoców dopiero się buduje, jest tu jeszcze sporo miejsca na rynku i sporo do zrobienia – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksandra Ośko-Woźniak, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w firmie Rajpol. Rajpol wypuścił właśnie czipsy Pola, co jest krokiem w kierunku rynku przekąsek na bazie owoców, aczkolwiek to krok czyniony tak, by nie zniechęcić kupujących ostentacyjną prozdrowotnością.

– Większość zdrowych przekąsek odnosi się do sadu lub pola, do ortodoksyjnej naturalności. To wciska te produkty na niszowe półki zdrowego jedzenia. A my chcemy z tego zrobić przekąskę dostępną szeroko. Uważamy, że jest warta uwagi, bo wchodzi we wszystkie trendy. Nasze czipsy są nisko przetworzone, ale chrupiące, tu ważna jest technologia suszenia – mówi Ośko-Woźniak.