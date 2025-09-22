Aktualizacja: 22.09.2025 01:03 Publikacja: 22.09.2025 00:00
Warszawski rynek nieruchomości należy do najbardziej dynamicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stolica przyciąga inwestorów, korporacje i start-upy, a jednocześnie jest miejscem, w którym zarówno młode osoby, jak i tysiące rodzin poszukują przestrzeni do życia w nowoczesnym standardzie. W tym wymagającym otoczeniu wyróżnia się Aurec Home – deweloper, który w krótkim czasie zbudował silną, rozpoznawalną markę, konsekwentnie realizując projekty, gdzie priorytetem pozostaje człowiek, jego codzienne potrzeby i komfort życia.
Decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z najważniejszych w życiu. Aurec Home doskonale rozumie, że kluczowym kryterium wyboru jest lokalizacja. Dlatego wszystkie inwestycje spółki powstają wyłącznie w Warszawie – mieście, które rozwija się gospodarczo i urbanistycznie, a zarazem przyciąga młodych profesjonalistów, studentów i rodziny z dziećmi.
Aurec Home wybiera miejsca o wyjątkowym potencjale. Każde osiedle powstaje tam, gdzie mieszkańcy mogą korzystać zarówno z bliskości centrum, jak i spokoju dzielnic otoczonych zielenią. To starannie wyważona równowaga między miejską wygodą a codziennym komfortem życia. Przykładem jest Fabrica Ursus – inwestycja na terenie dawnej fabryki, która w nowej odsłonie łączy przemysłowe dziedzictwo z nowoczesną architekturą, oraz My Forest – projekt na Białołęce, w którym sercem osiedla stał się prywatny las dostępny tylko dla mieszkańców.
Kolejną inwestycją jest Miasteczko Jutrzenki – wieloetapowy projekt realizowany we Włochach. To osiedle, które łączy bardzo dobrą komunikację z centrum i dostęp do pełnej miejskiej infrastruktury z kameralnym charakterem. Jego atuty doceniło już kilkuset właścicieli mieszkań, wybierając to miejsce jako swój dom.
Jednym z elementów wyróżniających Aurec Home jest autorska koncepcja Aurec Active. To filozofia projektowania przestrzeni, która wykracza poza standardowe rozumienie mieszkalnictwa. Deweloper nie ogranicza się do budowy mieszkań – tworzy całe mikroświaty, które sprzyjają aktywności, integracji i zdrowemu trybowi życia.
Na terenie osiedli znajdują się place zabaw, alejki spacerowe, stacje naprawy rowerów, szklarnie, pergole, boiska i strefy fitness. Każdy detal infrastruktury został zaprojektowany tak, aby zachęcać mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijania pasji i nawiązywania relacji z sąsiadami. Aurec Home rozumie, że współczesny mieszkaniec oczekuje czegoś więcej niż metrażu i liczby pokoi – oczekuje stylu życia, w którym dom staje się punktem wyjścia do pełnego, zrównoważonego funkcjonowania.
Drugim filarem działalności Aurec Home jest komfort. Już na etapie projektowania firma kładzie ogromny nacisk na ergonomię wnętrz, funkcjonalność układów oraz jakość materiałów. W efekcie każde mieszkanie odpowiada na potrzeby różnych grup klientów – od młodych osób kupujących pierwsze lokum, po rodziny i inwestorów poszukujących atrakcyjnych nieruchomości pod wynajem.
Osiedla charakteryzują się nowoczesną, estetyczną architekturą, w której duże przeszklenia, prywatne ogródki, balkony i tarasy harmonijnie komponują się z zielenią. Przestrzenie wspólne są pełne roślinności, oczek wodnych i elementów małej architektury – fontann, ławek czy ścieżek spacerowych. Zieleń nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią koncepcji urbanistycznej, dzięki czemu osiedla Aurec Home zachowują kameralny i przyjazny charakter, nawet w sercu dużego miasta.
Aurec Home unika powtarzalności. W odróżnieniu od wielu deweloperów realizujących podobne projekty firma świadomie dąży do tego, by każda inwestycja miała własną tożsamość. Widać to w inwestycji Fabrica Ursus, gdzie architektura industrialna i rewitalizowane elementy fabryki stały się inspiracją dla współczesnego projektu, oraz w My Forest, gdzie centralnym punktem jest aż 4000 m² prywatnego lasu z alejkami, placem zabaw i strefami relaksu.
Takie podejście sprawia, że mieszkanie od Aurec Home to nie tylko adres, ale też styl życia – dostosowany do indywidualnych potrzeb i wartości.
Jednym z najbardziej charakterystycznych projektów spółki jest My Forest – osiedle w warszawskiej Białołęce, które redefiniuje pojęcie miejskiej zieleni. Teren inwestycji zaprojektowano w taki sposób, aby mieszkańcy mogli codziennie obcować z naturą. Ścieżki spacerowe biegną wśród drzew, strefy relaksu sprzyjają odpoczynkowi, a plac zabaw i trampoliny gwarantują dzieciom bezpieczną i aktywną zabawę.
Architektura osiedla jest kameralna – niska, dwupiętrowa zabudowa idealnie wpisuje się w otaczającą przyrodę. Wnętrza mieszkań zaprojektowano z myślą o funkcjonalności, a przestrzenie wspólne uzupełniono o pergole i strefy rekreacyjne. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać również z wygodnego dostępu do komunikacji miejskiej – w pobliżu znajdują się zarówno przystanki autobusowe, jak i tramwajowe, co czyni codzienne dojazdy jeszcze bardziej komfortowymi. To idealne miejsce zarówno dla rodzin, jak i dla osób prowadzących aktywny tryb życia, które chcą łączyć miejski rytm z bliskością natury.
My Forest (Warszawa-Białołęka)
Foto: Mat. prasowe
Innym przykładem wyjątkowego podejścia Aurec Home jest Fabrica Ursus. Osiedle powstaje w miejscu dawnej fabryki ciągników – symbolu warszawskiego przemysłu XX wieku. Deweloper z szacunkiem podszedł do dziedzictwa tego terenu, nadając mu nową funkcję. Zamiast wymazywać historię, Aurec Home wplata ją w nowoczesny projekt, w którym mieszkańcy zyskują zarówno komfortowe lokale, jak i przestrzeń do życia w otoczeniu pamięci o przeszłości.
Fabrica Ursus to przykład rewitalizacji, która wzbogaca nie tylko rynek mieszkaniowy, ale też całą dzielnicę. Dzięki inwestycji Ursus zyskuje nową energię – staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie dzielnicą, która w pełni korzysta ze swojego industrialnego dziedzictwa.
Fabrica Ursus (Warszawa-Ursus)
Foto: Mat. prasowe
We wrześniu Aurec Home zaprezentuje kolejny etap znanego projektu na warszawskich Włochach – Miasteczka Jutrzenki. Dzielnica Hortensji to naturalna kontynuacja osiedla, które zdobyło uznanie mieszkańców dzięki bogatej aranżacji zieleni, licznym strefom wypoczynku i rodzinnej atmosferze.
Nowa część inwestycji nawiązuje do estetyki zrealizowanych już etapów, jednak wprowadza własny, unikalny motyw przewodni. Inspiracją stała się hortensja – roślina kojarzona z relaksem, spokojem i harmonią. Dzielnica Hortensji będzie więc miejscem, które zaoferuje mieszkańcom nie tylko komfortowe mieszkania, ale także atmosferę sprzyjającą wyciszeniu i budowaniu sąsiedzkich relacji.
Premiera inwestycji stanowi dowód, że Aurec Home konsekwentnie rozwija swoje portfolio, proponując projekty o unikalnym charakterze. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy zyskują dostęp do osiedli, które łączą atrakcyjną lokalizację, funkcjonalność i wysoki standard życia.
Strategia Aurec Home jest spójna: inwestować tylko w Warszawie, budować w lokalizacjach o dużym potencjale i dbać o to, by każde osiedle miało własną tożsamość. Dzięki temu firma nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, lecz także współtworzy nową jakość życia w stolicy.
Deweloper udowadnia, że można łączyć estetykę z funkcjonalnością, architekturę z naturą i biznesowy sukces z wartością społeczną. Aurec Home tworzy miejsca, które stają się częścią tkanki miejskiej i przestrzenią codziennego i wygodnego życia.
Pełna oferta dostępna jest na stronie: www.aurechome.pl
