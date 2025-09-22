Warszawski rynek nieruchomości należy do najbardziej dynamicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stolica przyciąga inwestorów, korporacje i start-upy, a jednocześnie jest miejscem, w którym zarówno młode osoby, jak i tysiące rodzin poszukują przestrzeni do życia w nowoczesnym standardzie. W tym wymagającym otoczeniu wyróżnia się Aurec Home – deweloper, który w krótkim czasie zbudował silną, rozpoznawalną markę, konsekwentnie realizując projekty, gdzie priorytetem pozostaje człowiek, jego codzienne potrzeby i komfort życia.

Lokalizacja – fundament sukcesu

Decyzja o zakupie mieszkania jest jedną z najważniejszych w życiu. Aurec Home doskonale rozumie, że kluczowym kryterium wyboru jest lokalizacja. Dlatego wszystkie inwestycje spółki powstają wyłącznie w Warszawie – mieście, które rozwija się gospodarczo i urbanistycznie, a zarazem przyciąga młodych profesjonalistów, studentów i rodziny z dziećmi.

Aurec Home wybiera miejsca o wyjątkowym potencjale. Każde osiedle powstaje tam, gdzie mieszkańcy mogą korzystać zarówno z bliskości centrum, jak i spokoju dzielnic otoczonych zielenią. To starannie wyważona równowaga między miejską wygodą a codziennym komfortem życia. Przykładem jest Fabrica Ursus – inwestycja na terenie dawnej fabryki, która w nowej odsłonie łączy przemysłowe dziedzictwo z nowoczesną architekturą, oraz My Forest – projekt na Białołęce, w którym sercem osiedla stał się prywatny las dostępny tylko dla mieszkańców.

Kolejną inwestycją jest Miasteczko Jutrzenki – wieloetapowy projekt realizowany we Włochach. To osiedle, które łączy bardzo dobrą komunikację z centrum i dostęp do pełnej miejskiej infrastruktury z kameralnym charakterem. Jego atuty doceniło już kilkuset właścicieli mieszkań, wybierając to miejsce jako swój dom.

Aurec Active – nowy wymiar codzienności

Jednym z elementów wyróżniających Aurec Home jest autorska koncepcja Aurec Active. To filozofia projektowania przestrzeni, która wykracza poza standardowe rozumienie mieszkalnictwa. Deweloper nie ogranicza się do budowy mieszkań – tworzy całe mikroświaty, które sprzyjają aktywności, integracji i zdrowemu trybowi życia.

Na terenie osiedli znajdują się place zabaw, alejki spacerowe, stacje naprawy rowerów, szklarnie, pergole, boiska i strefy fitness. Każdy detal infrastruktury został zaprojektowany tak, aby zachęcać mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwijania pasji i nawiązywania relacji z sąsiadami. Aurec Home rozumie, że współczesny mieszkaniec oczekuje czegoś więcej niż metrażu i liczby pokoi – oczekuje stylu życia, w którym dom staje się punktem wyjścia do pełnego, zrównoważonego funkcjonowania.

Komfort w centrum uwagi

Drugim filarem działalności Aurec Home jest komfort. Już na etapie projektowania firma kładzie ogromny nacisk na ergonomię wnętrz, funkcjonalność układów oraz jakość materiałów. W efekcie każde mieszkanie odpowiada na potrzeby różnych grup klientów – od młodych osób kupujących pierwsze lokum, po rodziny i inwestorów poszukujących atrakcyjnych nieruchomości pod wynajem.

Osiedla charakteryzują się nowoczesną, estetyczną architekturą, w której duże przeszklenia, prywatne ogródki, balkony i tarasy harmonijnie komponują się z zielenią. Przestrzenie wspólne są pełne roślinności, oczek wodnych i elementów małej architektury – fontann, ławek czy ścieżek spacerowych. Zieleń nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią koncepcji urbanistycznej, dzięki czemu osiedla Aurec Home zachowują kameralny i przyjazny charakter, nawet w sercu dużego miasta.

Każde osiedle inne, każde wyjątkowe

Aurec Home unika powtarzalności. W odróżnieniu od wielu deweloperów realizujących podobne projekty firma świadomie dąży do tego, by każda inwestycja miała własną tożsamość. Widać to w inwestycji Fabrica Ursus, gdzie architektura industrialna i rewitalizowane elementy fabryki stały się inspiracją dla współczesnego projektu, oraz w My Forest, gdzie centralnym punktem jest aż 4000 m² prywatnego lasu z alejkami, placem zabaw i strefami relaksu.

Takie podejście sprawia, że mieszkanie od Aurec Home to nie tylko adres, ale też styl życia – dostosowany do indywidualnych potrzeb i wartości.

My Forest – miejska zielona enklawa z prywatnym lasem

Jednym z najbardziej charakterystycznych projektów spółki jest My Forest – osiedle w warszawskiej Białołęce, które redefiniuje pojęcie miejskiej zieleni. Teren inwestycji zaprojektowano w taki sposób, aby mieszkańcy mogli codziennie obcować z naturą. Ścieżki spacerowe biegną wśród drzew, strefy relaksu sprzyjają odpoczynkowi, a plac zabaw i trampoliny gwarantują dzieciom bezpieczną i aktywną zabawę.

Architektura osiedla jest kameralna – niska, dwupiętrowa zabudowa idealnie wpisuje się w otaczającą przyrodę. Wnętrza mieszkań zaprojektowano z myślą o funkcjonalności, a przestrzenie wspólne uzupełniono o pergole i strefy rekreacyjne. Przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać również z wygodnego dostępu do komunikacji miejskiej – w pobliżu znajdują się zarówno przystanki autobusowe, jak i tramwajowe, co czyni codzienne dojazdy jeszcze bardziej komfortowymi. To idealne miejsce zarówno dla rodzin, jak i dla osób prowadzących aktywny tryb życia, które chcą łączyć miejski rytm z bliskością natury.

My Forest (Warszawa-Białołęka) Foto: Mat. prasowe

Fabrica Ursus – historia i nowoczesność

Innym przykładem wyjątkowego podejścia Aurec Home jest Fabrica Ursus. Osiedle powstaje w miejscu dawnej fabryki ciągników – symbolu warszawskiego przemysłu XX wieku. Deweloper z szacunkiem podszedł do dziedzictwa tego terenu, nadając mu nową funkcję. Zamiast wymazywać historię, Aurec Home wplata ją w nowoczesny projekt, w którym mieszkańcy zyskują zarówno komfortowe lokale, jak i przestrzeń do życia w otoczeniu pamięci o przeszłości.

Fabrica Ursus to przykład rewitalizacji, która wzbogaca nie tylko rynek mieszkaniowy, ale też całą dzielnicę. Dzięki inwestycji Ursus zyskuje nową energię – staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie dzielnicą, która w pełni korzysta ze swojego industrialnego dziedzictwa.

Fabrica Ursus (Warszawa-Ursus) Foto: Mat. prasowe

Miasteczko Jutrzenki Dzielnica Hortensji – wrześniowa premiera

We wrześniu Aurec Home zaprezentuje kolejny etap znanego projektu na warszawskich Włochach – Miasteczka Jutrzenki. Dzielnica Hortensji to naturalna kontynuacja osiedla, które zdobyło uznanie mieszkańców dzięki bogatej aranżacji zieleni, licznym strefom wypoczynku i rodzinnej atmosferze.

Nowa część inwestycji nawiązuje do estetyki zrealizowanych już etapów, jednak wprowadza własny, unikalny motyw przewodni. Inspiracją stała się hortensja – roślina kojarzona z relaksem, spokojem i harmonią. Dzielnica Hortensji będzie więc miejscem, które zaoferuje mieszkańcom nie tylko komfortowe mieszkania, ale także atmosferę sprzyjającą wyciszeniu i budowaniu sąsiedzkich relacji.

Premiera inwestycji stanowi dowód, że Aurec Home konsekwentnie rozwija swoje portfolio, proponując projekty o unikalnym charakterze. Dzięki temu mieszkańcy Warszawy zyskują dostęp do osiedli, które łączą atrakcyjną lokalizację, funkcjonalność i wysoki standard życia.

Aurec Home – wizja, która zmienia Warszawę

Strategia Aurec Home jest spójna: inwestować tylko w Warszawie, budować w lokalizacjach o dużym potencjale i dbać o to, by każde osiedle miało własną tożsamość. Dzięki temu firma nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, lecz także współtworzy nową jakość życia w stolicy.

Deweloper udowadnia, że można łączyć estetykę z funkcjonalnością, architekturę z naturą i biznesowy sukces z wartością społeczną. Aurec Home tworzy miejsca, które stają się częścią tkanki miejskiej i przestrzenią codziennego i wygodnego życia.

