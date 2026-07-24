Prezydent RP Karol Nawrocki
Przypomnijmy, iż było to drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi. Pierwszą tzw. ustawę łańcuchową prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu 2025 r. Stwierdził wówczas, że choć intencja – ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna – to sam projekt nowych przepisów był źle napisany. Jego zdaniem proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. – Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować – wyjaśnił prezydent.
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Senatorowie wnieśli w czwartek dwie poprawki do ustawy zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Teraz musi się nad nimi pochylić Sejm.
Nowa wersja ustawy przyjęta przez parlament, oprócz zakazu trzymania na uwięzi psów i kotów, przewiduje, iż utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że zwierzę będzie miało „zapewnioną powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb oraz trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierają prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza”.
Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach ma określić w rozporządzeniu minister rolnictwa. Przepis doprecyzowuje, że chodzi o „minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.
W projekcie znalazł się też zapis, iż psu utrzymywanemu w kojcu należy zapewnić codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.
To nie wszystko. Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie miał obowiązek zapewnić „budę, wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa”.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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Prezydent Karol Nawrocki podpisując nową wersję ustawy stwierdził, że presja weta ma sens, ponieważ „decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy” oraz doprowadziła do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i bliższego codziennemu życiu obywateli. – Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak rolniczy samorząd. Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich – przekazał Karol Nawrocki.
Podpisania przez prezydenta nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rozszerza dostęp do leczenia substytucyjnego. – Uzależnienie jest dramatem człowieka, jego rodziny i całej wspólnoty. Państwo nie może skazywać chorego na wielogodzinne podróże tylko po to, aby otrzymał niezbędny lek. Nowe przepisy zwiększają dostępność terapii i dają pacjentom większą szansę na powrót do pracy, rodziny i normalnego życia – powiedział prezydent, uzasadniając swoją decyzję w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.
Podkreślił, że ustawa umożliwia też skuteczniejsze działanie polskich zespołów medycznych w rejonach katastrof oraz zamyka luki prawne wykorzystywane przez producentów narkotyków syntetycznych.
Terapia substytucyjna pozwala kontrolować głód narkotykowy za pomocą bezpiecznych farmaceutyków. Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia informacja o objęciu leczeniem substytucyjnym, a także o wypisanych receptach, będzie gromadzona w jednym centralnym rejestrze. Dzięki temu lekarze w całym kraju będą mieli dostęp do tych informacji. Ma to stanowić zabezpieczenie przed wyłudzaniem recept.
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Prezydent Karol Nawrocki podpisał również nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Kluczową zmianą, jaką wprowadza nowela, jest pełna informatyzacja procesu leczenia onkologicznego i zniesienie nadmiarowych obowiązków administracyjnych szpitali.
– Chorzy na nowotwory nie potrzebują kolejnych formularzy dublujących się infolinii ani administracyjnego chaosu. Potrzebują szybkiej diagnozy, sprawnej informacji i skutecznego leczenia. Dlatego popieram ograniczenie zbędnej biurokracji, rozwój elektronicznej karty pacjenta oraz umożliwienie szpitalom sprawniejszego organizowania konsyliów – powiedział prezydent, uzasadniając swoją decyzję w oświadczeniu opublikowanym w portalu X.
Zaznaczył, że „to ważny krok, ale jednak tylko krok”. Wskazał, że rząd musi zacząć poważnie traktować kryzys w służbie zdrowia.
– Wymagam i oczekuję od rządu i parlamentu poważnego podejścia do tej sprawy – podkreślił Nawrocki.
Przypomniał, że mówił o tym podczas Szczytu Zdrowotnego zorganizowanego z jego inicjatywy w grudniu 2025 r. w Pałacu Prezydenckim.
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Zgodnie z nowelizacją do końca 2026 r. dotychczasowa, papierowa Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego zostanie całkowicie zastąpiona wersją elektroniczną. Nowela znosi też zbędne obowiązki administracyjne nałożone na placówki medyczne. Likwiduje m.in. wymóg prowadzenia przez szpitale osobnych infolinii onkologicznych – pacjenci będą mogli skorzystać z centralnej infolinii NFZ.
Przepisy doprecyzowują również rolę koordynatora opieki, który ma prowadzić pacjenta przez poszczególne etapy leczenia.
Krajowa Sieć Onkologiczna to jedna z najważniejszych inicjatyw Narodowej Strategii Onkologicznej, której budżet na lata 2020-2030 wynosi 5,2 mld zł. Ma zapewniać kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobami nowotworowymi w całym kraju. System wprowadza jednolite standardy, które mają poprawić jakość opieki niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.
Kolejną podpisaną przez prezydenta ustawą jest nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która umożliwi proponowanie klientom biur podróży voucherów za odwołane wycieczki.
Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, czyli w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera. Propozycja związana jest z wybuchem konfliktu zbrojnego w Iranie, który zakłócił realizację umów dotyczących imprez turystycznych w krajach Bliskiego Wschodu.
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Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu.
Zgodnie z nowelą wartość vouchera nie może być niższa niż kwota, którą klient wcześniej wpłacił za wycieczkę. Przyjęcie vouchera nie spowoduje rozwiązania umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością organizatora turystyki.
– To rozwiązanie rozsądne, techniczne i poparte ponad politycznymi podziałami. W państwie odpowiedzialnym trzeba umieć reagować na kryzysy tak, aby chronić zarówno konsumentów, jak i polskie przedsiębiorstwa – ocenił prezydent, cytowany przez KPRP.
Chodzi o ustawę o systemach sztucznej inteligencji, która ma wdrażać w Polsce unijny AI Act. Jej przepisy przede wszystkim powołają organ nadzoru rynku, czyli Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie mogła m.in. wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI spełniają wymogi przepisów.
Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, jest „to przede wszystkim uporządkowanie nadzoru nad AI w Polsce”. – Ustawa zyskała szerokie poparcie w parlamencie. Sztuczna inteligencja może stać się ważnym narzędziem dla polskiej gospodarki, nauki i administracji. Nie możemy jednak ignorować zagrożeń: kradzieży tożsamości, fałszowania wizerunku, deepfake’ów czy wykorzystywania technologii do krzywdzenia dzieci i młodzieży – wyjaśnił cytowany w komunikacie KPRP.
Prezydent zaznaczył też, że Polska „nie może wybierać między rozwojem a bezpieczeństwem”. Dodał, że trzeba wspierać innowacje, ale technologia zawsze musi służyć człowiekowi, a nie człowiek technologii.
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Karol Nawrocki jedną ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę lex retro non agit (prawo nie działa wstecz).
„Prezydent zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych” - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.
Karol Nawrocki wskazał, że nie podpisze ustawy, wobec której istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
„Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną” – wskazał prezydent, cytowany w komunikacie KPRP.
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