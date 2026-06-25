Utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb
Za przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z poprawkami zagłosowało 82 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw.
Zgodnie z pierwszą, doprecyzowującą poprawką, „podmiot utrzymujący szczenięta do 3. miesiąca życia, karmione przez sukę, nie będzie obowiązany do zapewnienia każdego z tych szczeniąt oddzielnej budy”. Druga poprawka rozszerza katalog przypadków, które nie podlegają przepisom o kojcach – o psy pasterskie „wykorzystywane w czasie sezonowego wypasu kulturowego w trakcie wypasu”.
W związku z przegłosowaniem ustawy wraz z poprawkami, zostanie ona ponownie skierowana do Sejmu.
Zgodnie z ustawą, zakazem trzymania na uwięzi, oprócz psów, objęte będą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa.
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Zakaz trzymania psów na łańcuchach i wymogi minimalnej wielkości kojców - to założenia przyjętej przez Sejm tzw. ustawy łańcuchowej.
Utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki zawierać prześwity przepuszczające światło i zapewniające swobodny przepływ powietrza.
Psu utrzymywanemu w kojcu właściciel będzie musiał zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku psa, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.
Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnienia mu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych - stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości.
W ustawie wskazano też, że warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii, minister ma określić „minimalne warunki (...), w szczególności minimalną powierzchnię kojca, mając na względzie wysokość psa w kłębie, liczbę psów utrzymywanych w kojcu, szczególne wymagania suki karmiącej utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do 3. miesiąca życia oraz konieczność zapewniania możliwości swobodnego poruszania się oraz realizacji naturalnych potrzeb zwierzęcia”.
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Przepisy przewidują wyjątki od zakazu - na czas m.in. transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również np. na czas krótkotrwały, incydentalny, poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela, w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Nowela przyzwala zatem np. na uwiązanie psa przed sklepem.
Nowe przepisy mają wejść w życie po roku od ogłoszenia ustawy. Jeśli podpisze ją prezydent. W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową, która zawierała sztywne regulacje ws. powierzchni kojców, w których utrzymywane miały być psy. Swoją decyzję uzasadnił tym, że proponowane w ustawie normy kojców były nierealne. Potem złożył do Sejmu własny projekt w tej sprawie.
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Komisja Nadzwyczajna do spraw Ochrony Zwierząt zajmowała się dwoma projektami w sprawie zakazu: przedstawionym przez prezydenta Nawrockiego projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz wniesioną przez grupę posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy poselską propozycją nowelizacji tej ustawy. Zdecydowała, aby to poselski projekt był wiodącym.
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