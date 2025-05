Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potwierdził, że do sieci wyciekły zdjęcia arkusza maturalnego z języka polskiego, który maturzyści w całej Polsce otrzymali dziś do rozwiązania.

– Rzeczywiście, moi pracownicy donieśli mi, że ktoś zrobił zdjęcia z sali egzaminacyjnej – powiedział Robert Zakrzewski, szef CKE, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”. Zapowiedział także, że pracownicy komisji będą szukać źródła wycieku, a jeśli okaże się, że doszło do niego w wyniku naruszenia procedur, sprawa trafi na policję.

– Zbadamy sprawę i nieprawidłowości zgłosimy na policję. Takie rzeczy zdarzają się co roku. To oznacza, że albo ktoś wniósł na egzamin telefon komórkowy, albo ktoś z zespołu nadzorującego zrobił te zdjęcia. To moja pierwsza matura, wyciągnę wnioski i policzę, ile będzie kosztować przeciwdziałanie temu – stwierdził Zakrzewski w rozmowie z Interią.

Matura 2025. Arkusz maturalny z języka polskiego wyciekł do internetu

Do wycieku miało dojść w poniedziałek 5 maja, kilka minut po godzinie 9:00, a więc tuż po rozpoczęciu egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzamin trwa 240 minut, więc wielu uczniów – gdy powstaje niniejszy artykuł - wciąż znajduje się na sali egzaminacyjnej.