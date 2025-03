Adwokat lub radca prawny obrońcą posła w sprawach immunitetowych. NRA popiera petycję

Petycja wpłynęła do Sejmu we wrześniu 2024 r., w październiku skierowano ją do Komisji Petycji, a pod koniec grudnia przedłużono czas na jej rozpoznanie. Komisja zajęła się sprawą w czwartek 20 marca. Dzień wcześniej stanowisko w tej sprawie wyraziła Naczelna Rada Adwokacka, wskazując na swojej stronie, że w pełni popiera postulaty zawarte w petycji.

„Proponowana nowelizacja wpisuje się w realizację ustawowych zadań Adwokatury, do których należy niesienie pomocy prawnej w każdej sytuacji, w której profesjonalizm adwokatów może stanowić wsparcie dla stron postępowań. Wprowadzenie możliwości ustanowienia adwokata lub radcy prawnego obrońcą w postępowaniach dotyczących posłów pozwoli na zapewnienie im fachowej i rzetelnej pomocy prawnej, co jest standardem w innych procedurach prawnych obowiązujących w Polsce” – czytamy w stanowisku NRA.

Konstytucyjna gwarancja prawa do obrony przysługuje w sprawach dyscyplinarnych, ale nie immunitetowych

Na posiedzeniu komisji petycję przedstawiał poseł Marcin Józefaciuk. Przywołał on obszerną opinię sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Skupiała się ona na zasadności stosowania konstytucyjnych gwarancji prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym i immunitetowym. W tym pierwszym przypadku, powołując się na liczne orzeczenia TK, biuro stwierdziło, że gwarancje takie należy stosować odpowiednio. Dodało jednak, że ograniczenie możliwości wyboru obrońcy tylko do grona posłów mieści się w takim „odpowiednim stosowaniu”.

Inaczej sytuacja wygląda w sprawach o uchylenie immunitetu, gdyż tam Sejm nie orzeka o winie lub niewinności, a jedynie wstępnie ocenia materiał dowodowy i kontroluje, czy zarzuty nie mają charakteru politycznego. Oznacza to więc, że do spraw tych nie stosuje się gwarancji prawa do obrony z art. 42 Konstytucji RP. W konkluzji Biuro Ekspertyz zaleca utrzymanie obecnego brzmienia regulaminu.

– Nie powinniśmy od razu odrzucać tej petycji. Żądanie wydaje się logiczne i powinno zostać przesłane do komisji regulaminowej – podsumował poseł Józefaciuk.