Jak podkreśla Marcin Wiącek, odpowiednie zabezpieczenia informatyczne mogą skutecznie przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom, wynikającym z przejścia na drogę elektroniczną, takim jak ataki hakerskie.

To nie pierwszy raz, gdy RPO podnosi ten temat. W 2016 roku występował z podobnym wnioskiem do premier Beaty Szydło. Podkreślał wtedy, że „wykorzystywanie nowoczesnych technologii mogłoby przysłużyć się zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym, a każda forma ułatwienia obywatelom udziału w bezpośrednim uczestnictwie kształtowania państwa jest warta analizy”. Z kolei w wystąpieniu do Ministerstwa Cyfryzacji w 2018 roku Rzecznik ponowił postulat, a w 2021 – pisał do premiera Mateusza Morawieckiego.

„Teraz Marcin Wiącek zwraca się do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w sprawie rozważenie możliwości zainicjowania proponowanych zmian w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Rzecznik prosi też o stanowisko co do zasadności nowelizacji Kodeksu wyborczego w kształcie zaproponowanym w procedowanym obecnie projekcie” - czytamy w komunikacie RPO z 10 marca 2025 roku.