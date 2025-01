Czy Republika ma szansę wygrać z Jerzym Owsiakiem sprawę o utratę zysków z reklam?

Czytaj więcej Publicystyka Bogusław Chrabota: Jerzy Owsiak kontra Telewizja Republika Czy Jerzy Owsiak może sobie wybierać komercyjnych partnerów ze szkodą dla Telewizji Republika? Może, choć nie jest to całkiem eleganckie.

Owsiak i WOŚP jako przedsiębiorcy? Teza trudna do przeforsowania

I zauważa, że inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby to jakaś inna stacja namawiała reklamowców, aby zerwali lub nie zawierali umów z Republiką. – Jednak między tą telewizją a WOŚP – a już na pewno Jerzym Owsiakiem – żadna relacja konkurencji raczej nie zachodzi. Dlatego szanse na jej wykazanie są minimalne – ocenia mec. Wierzbicki.

Choć zdaniem adwokata Republika może próbować wykazać, że WOŚP powinna zostać uznana za przedsiębiorcę – skupić się na analizowaniu jej sprawozdań finansowych, podnosić argument o zorganizowanym charakterze jej działalności czy fakt, że współpracuje ona z tymi samymi, co stacja reklamowcami. – Zapewne wykazywałaby wtedy, że szef WOŚP próbował odebrać jej klientów, wzywając do jej bojkotu. Jeśli chciałaby wezwać go nie tylko do zaprzestania naruszeń, ale też do zapłaty roszczeń majątkowych, musiałaby udowodnić, ile konkretnie pieniędzy straciła z powodu zerwania współpracy przez reklamowców – wyjaśnia.

Wygrana Republiki? Niepokojący sygnał dla aktywistów społecznych

Mec. Wierzbicki przewiduje, że wytoczenie takiego procesu mogłoby zostać uznane za próbę wywołania „efektu mrożącego” przez aktywistów społecznych. Argumentuje, że jeśli bowiem uznać argumentację Republiki za trafną, za czyn nieuczciwej konkurencji pozwana mogłaby zostać każda działająca społecznie osoba, jeśli wezwałaby do bojkotu np. medium przekonującego, że palenie nie ma wpływu na zdrowie. – W demokratycznym państwie prawa ludzie muszą mieć swobodę wypowiedzi. Skoro dopuszczamy różne punkty widzenia, musimy liczyć się też z krytyką społeczną – podkreśla mecenas.

A czy stacja – publicznie krytykowana przez szefa WOŚP – mogłaby wytoczyć proces o ochronę dóbr osobistych? Na jego powodzenie – zdaniem mec. Wierzbickiego – szanse są jeszcze mniejsze, bo „działanie Republice utrudniałaby zasada »czystych rąk«”. Oznacza ona, że ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego, nie może – dla ochrony własnych interesów – zarzucić tego samego innej osobie.