Trybunał Stanu stwierdzi ważność wyborów prezydenckich? Jest nowy pomysł

- Trybunał Stanu jako jedyny organ państwa związany z władzą sądowniczą, który nie jest w żaden sposób poddany ocenie, nie budzi wątpliwości, powinien orzekać w sprawie legalności wyborów prezydenckich – stwierdził wicepremier cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Zaznaczył przy tym, że do tego potrzebna jest nie tylko zmiana ustaw, ale też konstytucji. - To jest zmiana trudna, ale jednoznaczna. (...) Jeżeli wszystkim zależy na tym, by wybory przebiegły prawidłowo i nikt nie chce wykorzystać ewentualnej swojej porażki do negowania prawidłowości procesu wyborczego, powinien się pod tym podpisać. Jeśli się nie podpisze, znaczy, że ma niecne plany w głowie – oświadczył prezes PSL.