Zmiana płci w sądzie będzie szybsza. Bodnar planuje zmianę regulaminu sądów

Rząd planuje zmianę. Ustalenie płci ma być szybsze

Prośba ta doczekała się pozytywnej odpowiedzi. Na stronach rządowych pojawił się bowiem w czwartek projekt zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który zalicza sprawy o ustalenie płci do kategorii spraw pilnych. - Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będzie to, że sprawy o ustalenie płci metrykalnej będą kierowane do przydziału sędziom w ramach Systemu Losowego przydziału spraw niezwłocznie. Sprawy tej kategorii będą kierowane na terminy rozpraw lub posiedzeń poza kolejnością ich wpływu do danego referatu – wskazuje resort.

Ministerstwo proponuje też umożliwienie w takich sprawach zajęcia na sali sądowej przez pozwanego miejsca obok powoda. Tym samym osoby chcące dokonać tranzycji prawnej mogłyby siedzieć podczas rozprawy obok swoich rodziców. Projekt rozporządzenia trafił do opiniowania i konsultacji.

Z zadowoleniem propozycje resortu odbiera dyrektorka Kampanii Przeciw Homofobii Mirosława Makuchowska. - KPH przyjmuje z dużym entuzjazmem projekt zmiany rozporządzenia, dzięki któremu sprawy o uzgodnienie płci, miały status pilnych. Postulowaliśmy tę zmianę i rozmawialiśmy o niej z ministrem Bodnarem – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Makuchowska.

Zauważyła przy tym, że kwestia szybkiego procedowania spraw o uzgodnieniem była podkreślana w wielu orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. - Przedłużanie rozpatrywania sprawy o uzgodnienie płci wiąże się z dużym ryzykiem pogłębiania dysforii płciowej, czyli cierpieniem/dyskomfortem wynikającym z rozbieżności pomiędzy płcią przypisaną i tożsamością płciową. Liczymy, że zmieni to sytuację osób transpłciowych i skróci niepotrzebne i często upokarzające postępowania sądowe – stwierdza.

Inaczej pomysł MS ocenia przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka. Jej zdaniem katalog spraw pilnych jest zbyt rozbudowany i dodawanie do niego kolejnej kategorii mija się z celem.

- Oceniam to jako ruch ideologiczny, który nie ma większego żadnego znaczenia dla funkcjonowania sądownictwa. Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości zauważa jakiś problem w tym obszarze, to niech zaproponuje rozwiązanie ustawowe, zgodnie z którym zmiana płci będzie dokonywana w urzędzie, bez obciążania sądów postępowaniami w tym zakresie. Proszę tylko nie sądzić, że jestem zwolennikiem nieskrępowanej tranzycji, bo nie jestem. To jednak kwestia ustawodawcy, kwestia do dyskusji, co do przesłanek – mówi szefowa KRS.