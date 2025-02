Rozstrzygnięcie zapadło na kanwie sporu pomiędzy włoską firmą Enel X, posiadaczem sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, a holdingiem Alphabet, w skład którego wchodzi m.in. Google. Włoska firma stworzyła aplikację JuicePass, która służy do wyszukiwania na mapie punktów ładowania w okolicy oraz rezerwacji usługi ładowania.

Aplikacja jest dostępna na telefony z systemem Android i można ją pobrać ze sklepu Google Play. Firma zwróciła się jednak o umożliwienie jej także dostępu do Android Auto (aplikacji Google’a), dzięki czemu kierowca mógłby skorzystać z tej aplikacji na ekranie samochodu, a nie tylko na telefonie. Co do zasady Android Auto oferuje dla twórców aplikacji z firm trzecich odpowiednie szablony, które pozwalają na tworzenie produktów, które są kompatybilne z oprogramowaniem Google’a. Kiedy jednak Enel X zwrócił się do Google’a o zapewnienie kompatybilności jej aplikacji z Android Auto, Google nie wyraził na to zgody, tłumacząc to kwestiami technicznymi i bezpieczeństwa.

Włoska firma wniosła zatem skargę do AGCM, tamtejszego regulatora rynku, który uznał, że Google nadużył pozycji dominującej, w rezultacie czego ukarał amerykańskiego giganta karą w wysokości 102 mln euro.

Sprawa Android Auto przed TSUE. Google nie zgadza się z karą nałożoną przez włoski organ

Sprawa trafiła ostatecznie do sądu, a ten wysłał do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie, które sprowadzało się m.in. do tego, czy przesłankę niezbędności produktu, którego odmówiono (w rozumieniu art. 102 TFUE), należy interpretować w ten sposób, że dostęp musi być niezbędny do wykonywania określonej działalności, czy też wystarczy, że dostęp ten jest niezbędny do wygodniejszego korzystania z produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo zwracające się o dostęp.