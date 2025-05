Przypomnijmy, że Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Po wypadku wyjechał do Dubaju, gdzie przebywał do minionego poniedziałku. Po ponadrocznych staraniach Ministerstwa Sprawiedliwości Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się na jego ekstradycję i w poniedziałek podejrzany został przetransportowany do Polski samolotem rejsowym z Dubaju.

Następnego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach został mu ogłoszony zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił wniosek prokuratora i utrzymał na okres 30 dni stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana M. Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Biegły sprawdzi wersję wydarzeń Sebastiana M.

W piątek prokuratura informowała, że podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Przedstawił jedynie swoją wersję zdarzenia. Nie podano jednak żadnych szczegółów.

„Prokurator dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w celu weryfikacji wyjaśnień podejrzanego” – poinformował w piątkowym komunikacie prok. Miłosz Bystrzycki z Zespołu Prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.