Informacje dla szpiegów jak na tacy

Minister Siemoniak zwraca uwagę, że obowiązek informacyjny wynikający z projektowanego art. 168b § 3 miałby być realizowany wobec osób, które nie muszą mieć z formalnego punktu widzenia statusu podejrzanego ani oskarżonego. – Poinformowanie takich osób o tym, co do jakich przestępstw dopuszcza się dowodowe wykorzystanie materiałów zebranych w toku kontroli operacyjnej, skutkować będzie tym, iż posiądą one wiedzę, że służba specjalna prowadzi wobec nich działania kontrwywiadowcze, np. w przypadku przestępstwa szpiegostwa, co może doprowadzić z kolei do odpowiedniego dostosowania ich dalszego postępowania. (…) realizacja obowiązku wynikającego z projektowanego art. 168b k.p.k. w przypadku szczególnie poważnych przestępstw, tj. szpiegostwa i terroryzmu, prowadzić będzie do znacznego ograniczenia lub zanegowania podstawowych celów prowadzenia kontroli operacyjnej – dodaje Siemoniak. Uniemożliwi to również skuteczne rozpoznawanie działalności obcych komórek wywiadowczych.

Propozycje koordynatora służb specjalnych. Bez szpiegostwa i terroryzmu

Tomasz Siemoniak proponuje dokonanie modyfikacji projektowanej regulacji poprzez wyłączenie z jego zakresu przestępstw szpiegostwa oraz terroryzmu albo działań kontrwywiadowczych prowadzonych przez służby specjalne. Oprócz tego, zdaniem KSS warto byłoby rozważyć również przestępstwa w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz w zakresie nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym z uwagi na ich możliwe powiązania z działalnością wywiadowczą bądź terrorystyczną.

– Znane mi są uwagi koordynatora ds. służb specjalnych. Dialog w tej sprawie trwa – mówi „ Rzeczpospolitej” Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

Opinia dla „Rzeczpospoitej” dr hab. Piotr Milk, Akademia Sztuki Wojennej Każda osoba, wobec której stosowano techniki operacyjne, ma prawo się o tym dowiedzieć i jednocześnie, jeżeli stanie się podejrzaną, ma prawo zapoznać się w ramach prawa do obrony ze zgromadzonym materiałem dowodowym (za zgodą prokuratora). Z drugiej strony koordynator służb specjalnych reprezentuje interes bezpieczeństwa państwa, który niekiedy wymaga ingerencji w podstawowe prawa obywatelskie. Ta sprzeczność nie jest niczym nadzwyczajnym, problem polega na właściwym wyważeniu interesu bezpieczeństwa państwa i praw obywatelskich jednostki. To jest bardzo delikatna materia praw człowieka i relacji państwo–obywatel (człowiek). Dlatego z całą pewnością ustawodawca powinien z uwagą pochylić się nad wątpliwościami wyrażonymi przez koordynatora służb specjalnych dotyczącymi obowiązku informowania figuranta o prowadzonych wobec niego czynnościach operacyjnych. Być może warto przychylić się do stanowiska koordynatora służb specjalnych i wyłączyć spod tego obowiązku operacje antyterrorystyczne i antyszpiegowskie. Nie musi to oznaczać nadmiernej i niedopuszczalnej ingerencji w prawa obywatelskie.

Wystarczy usunąć przepis

Tymczasem zdaniem prof. Jarosława Zagrodnika z Uniwersytetu Śląskiego problem sygnalizowany przez koordynatora służb specjalnych by się nie pojawił, gdyby projektodawca, zamiast zmieniać art. 168b k.p.k., po prostu go uchylił. Zwłaszcza że nie brakuje ku temu powodów przyczyn gwarancyjnych. Jak podkreśla prof. Zagrodnik, art. 168b k.p.k. przewiduje swoistą legalizację dowodów uzyskanych poza podmiotowymi i przedmiotowymi granicami kontroli operacyjnej.

– Przed jego wprowadzeniem, zgoda następcza, obejmująca wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodu uzyskanego poza granicami kontroli operacyjnej, była w oparciu o przepisy ustawy o policji obwarowana zastrzeżeniem, że dowód dotyczy popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, co do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była ona stosowana. Ponadto legitymowany do jej udzielenia, na wniosek prokuratora, był wyłącznie sąd – zwraca uwagę prof. Zagrodnik.