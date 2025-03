Czytaj więcej Prawo karne Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Są wyniki badań toksykologicznych Łukasza Ż. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Ż. był w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu – wynika z opinii toksykologicznej biegłych. Informację o niej przekazał w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Na godzinę przed wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej pili wódkę

Oto dalszy przebieg przestępstwa:

- Po tym jak z samochodu Cupra Formentor wysiedli Mikołaj N. i Damian J., do pojazdu tego wsiedli z kolei pasażerowie Volkswagena Arteona – Adam K. i Sara S. Kacper K. zabrał te osoby do ich mieszkania, po drodze wstępując na stację benzynową z zamiarem zapewnienia sobie w ten sposób alibi na czas wypadku. Następnie w mieszkaniu Sary S. i Adama K. zjawił się Łukasz Ż. twierdząc, że przyszedł tam pieszo z miejsca wypadku, po czym rozpoczął aktywne korzystanie z telefonu, m. in. odbył rozmowy z Aleksandrem G. i matką Pauliny K. W tym czasie Kacper K. przekazał Cuprę Formentora wraz z kluczykami Aleksandrowi G., który przejechał z powrotem do mieszkania Adama K. i Sary S. Pozostając w tym mieszkaniu Łukasz Ż. kontynuował wykonywanie połączeń z telefonu stacjonarnego oraz z telefonu komórkowego udostępnionego mu przez Aleksandra G., m. in. wyszukiwał dostępne w Internecie informacje na temat spowodowanego przez siebie wypadku i kontaktował się z różnymi osobami za pośrednictwem aplikacji Instagram, ustalając plan swojej ucieczki. Z nagrań, na których zarejestrowano pobyt oskarżonych w restauracji na godzinę przed wypadkiem oraz z opinii biegłego z zakresu toksykologii wynika, że kierowca samochodu Cupra Formentor – Kacper K. spożył 200 ml wódki 40%, na skutek czego kierując w/w pojazdem w godzinach 1:00 – 3:00 znajdował się w stanie nietrzeźwości z zawartością alkoholu we krwi wahającą się od 0,6‰ do 1,1 ‰ - ustalili śledczy.

Mikołaj N., Damian J., Maciej O., Kacper K., Aleksander G. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Adam. K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzania rozprawy. Wszyscy oskarżeni, poza Maciejem O., złożyli obszerne wyjaśnienia.

Kacper K., Maciej O. i Aleksander G. nie byli dotychczas karani. Damian J. był uprzednio karany za przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i z art. 190 § 1 k.k., Mikołaj N. za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., zaś Adam K. był wielokrotnie karany, m. in. za przestępstwa z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z art. 178a § 1 k.k. i z art. 158 § 1 k.k. Kacper K. w przeszłości wielokrotnie był notowany za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym (jedynie w pierwszej połowie września 2024 r. trzykrotnie za niezastosowanie się do znaków B-36 - B-39 oraz za spowodowanie dwóch kolizji).