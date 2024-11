Trutka na gryzonie w ścianie domu. Ojciec zmarłego dziecka usłyszał zarzuty

O sprawie zrobiło się głośno, gdy media ujawniły, że zanim doszło do śmierci dziecka, dyspozytor odmówił wysłania karetki do miejscowości Ujazd w powiecie grodziskim (Wielkopolskie), gdzie doszło do zatrucia (decyzję dyspozytora oceniła później jako błędną specjalna komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego). Rodzice i dwie dziewczynki w wieku 3 i 7 lat, pojechali do szpitala w Nowym Tomyślu, gdzie trzylatka zmarła. Jej matka i siostra także były hospitalizowane z powodu objawów zatrucia.

Trutka w styropianie, zarzuty dla ojca

Do ich domu pojechała straż pożarna, która wykryła wielokrotne przekroczenie norm silnie trującego fosforowodoru. Jego źródłem były tabletki środka na gryzonie, które umieszczono na zewnątrz, w elewacji domu, i zaklejone pianką montażową. W zetknięciu z powietrzem i wilgocią, zaczął wydobywać się śmiertelnie trujący fosforowodór.

Jak podała prokuratura, sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci trzylatki. Śledczy zlecili przeprowadzenie dodatkowych badań. Choć wyników jeszcze nie ma, prokurator zdecydował o przedstawieniu ojcu rodziny zarzutu narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zarówno u córek i żony.

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do pięciu lat więzienia.