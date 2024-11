Uważam, że należy zrezygnować ze zdalnej formy pierwszego posiedzenia aresztowego gdzie obecność osobista jest niezbędna. W przypadku kolejnych posiedzeń należy pozostawić możliwość przeprowadzenia ich zdalnie na wniosek podejrzanego. Transporty osadzonych do sądu są nierzadko bardzo problematyczne i niektórzy podejrzani chcą ich unikać. Co do wprowadzenia zasady jawności posiedzeń aresztowych, to bardzo dobry kierunek. To przecież niezwykle waży element kontroli społecznej, który podniósłby zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Rośnie liczba aresztów tymczasowych trwających ponad rok. Resort chce, aby areszt tymczasowy do wydania wyroku przez sąd I instancji trwał maksymalnie 12 miesięcy, jeśli przesłanką jego zastosowania była surowa kara, a warunkiem przedłużenia aresztu ma być przedstawienie przez prokuraturę dowodu o sprawnym przebiegu śledztwa. Czy to dobre rozwiązanie?

Z lektury protokołów posiedzeń i uzasadnień postanowień aresztowych wiem, że krytyczna analiza efektywności śledztwa to bardzo rzadkie zjawisko. Proponowany przepis obliguje sąd do aktywności w tym zakresie. Idea jest słuszna, ale biorąc pod uwagę, że wskaźnikiem sprawności ma być stopień realizacji listy czynności, którą przedstawiła wcześniej sama prokuratura, to nie sądzę, aby od tego śledztwa przyspieszyły. Co najwyżej będą planowane z większą ostrożnością. Granica 12 miesięcy, która do tej pory wynosiła dwa lata jest jedynie formalna. Areszt ponad ten okres może i bywa przedłużany. Musi jedynie wydać na to zgodę sąd apelacyjny. Odmowy już teraz zdarzają się rzadko, więc dlaczego mielibyśmy spodziewać się, że w przypadku wniosków o przedłużenie aresztowania osób, które są pozbawione wolności o połowę krócej sędziowie apelacyjni mieliby nagle zacząć być bardziej krytyczni? To trochę tak, jakby na fakt przekraczania prędkości przez kierowców na odcinku, gdzie jest znak ograniczenia do 40 km/h zarządcy drogi zareagowali ustawiając znak 20 km/h. Skoro ignorowane są znaki, to nie ma znaczenia jaka jest na nich napisana liczba. Problem może leżeć w tym jak kierowcy rozumieją treść znaków lub jaki mają stosunek do ograniczeń prędkości lub szerzej do zasad bezpieczeństwa. Nad tymi problemami należy się pochylić. W przypadku tymczasowych aresztowań od arbitralnych formalnych barier, których przekroczenie łatwo uzasadnić, ważniejszy jest sposób sformułowania przesłanek oraz stan kultury prawniczej, a dokładnie jak wysoko w hierarchii wartości prokuratorów i sędziów jest wolność jednostki i zasada domniemania niewinności

Czego brakuje w tych projektach?