Areszt dla Pawła S. Jest decyzja Sądu w Katowicach

Deportowany z Dominikany Paweł S. zakończył wczoraj składanie wyjaśnień w prokuraturze w Katowicach. W miniony czwartek prokurator postawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach wydanym jeszcze 2 września 2024 r. podejrzany został tymczasowo aresztowany na 90 dni.

Zgodnie z przepisami, po przesłuchaniu prokurator zarządza doprowadzenie podejrzanego do sądu z wnioskiem o utrzymanie tymczasowego aresztowania lub stosuje inny środek zapobiegawczy. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, ujawnił wczoraj, że prokurator prowadzący śledztwo skierował do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o utrzymanie wobec Pawła S. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

„Potrzeba utrzymania środka [tymczasowego aresztowania] wynika z uzasadnionej obawy ucieczki, ukrywania się oraz bezprawnego utrudniania postępowania” - przekazał Nowak.

Obrona Pawła S. zapowiada zażalenie

Sąd rozpatrzył wniosek dopiero we wtorek z powodu dużej ilości materiału do przeanalizowania. Przychylił się do wniosku prokuratora i utrzymał wrześniową decyzję aresztową. Areszt tymczasowy Pawła S. będzie trwał do 28 stycznia 2025 r.