Przesłuchania Pawła S.: na jakie profity mógłby liczyć jako świadek koronny

Prokuratura Krajowa podaje, że zarzuty stawiane Pawłowi S. dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej od 1 grudnia 2023 roku. Prokuratura ustaliła, że Paweł S., reprezentując jeden z podmiotów gospodarczych, uzgodnił z urzędnikami RARS nielegalne działania, które doprowadziły do zawarcia szeregu umów na dostawę agregatów prądotwórczych. Łączna wartość kontraktów wyniosła co najmniej 242,6 mln zł. Wśród zarzutów stawianych biznesmenowi pojawia się też pranie brudnych pieniędzy poprzez transfery bankowe mające na celu ukrycie przestępczego pochodzenia środków.

Świadek koronny

- Świadkowi koronnemu poświęcona jest cała osobna ustawa. To instytucja, która może prowadzić do całkowitej bezkarności osoby, która zdecyduje się na współpracę z organami ścigania po spełnieniu wielu przesłanek – m.in. działa w zorganizowanej grupie przestępczej, wydała kompanów, podtrzymała swoje zeznania przed sądem. Świadek koronny może liczyć nie tylko na bezkarność, ale i na ochronę - przed procesem w jego trakcie i po jego zakończeniu-mówi dr Witold Zontek , Uniwersytet Jagielloński.

Mały świadek koronny

Czym innym jest instytucja tzw. małego świadka koronnego. Ten może liczyć jedynie na nadzwyczajne złagodzenie kary lub bardzo preferencyjne jej zawieszenie. Przepisy dotyczące tzw. małego świadka koronnego są zawarte a w art. 60 kodeksu karnego. Paragraf 3 tego przepisu stanowi, że na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on organom ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia.

W paragrafie czwartym jest też mowa o tym, że na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.