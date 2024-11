Areszt tymczasowy ma trwać jeden miesiąc

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego jest efektem wsłuchiwania się w głosy ekspertów, którzy od lat wskazują na potrzebę likwidacji patologii związanej z nadużywaniem tymczasowego aresztowania – mówi Paweł Śliz, poseł wnioskodawca.

Areszt tymczasowy miałby być krótszy

Przede wszystkim projekt skraca długość najsurowszego środka zapobiegawczego z trzech miesięcy do jednego.

– To często wystarczający okres, by przesłuchać najważniejszych świadków i zabezpieczyć dowody. Oczywiście jeśli w praktyce w danym przypadku okaże się to niewystarczające, to prokurator zawsze będzie mógł wystąpić do sadu o przedłużenie okresu stosowania tego środka, jednak zgodnie z projektowanym art. 263 § 2a, składając wniosek, będzie on musiał szczegółowo wskazać, jakie czynności zostały podjęte w dotychczasowym okresie stosowania aresztu, jakie okoliczności uzasadniają przedłużenie aresztu oraz jakie czynności prokurator zamierza przeprowadzić w trakcie wnioskowanego aresztu – tłumaczy poseł Śliz.

Takie regulacje mają mobilizująco działać na organy ścigania i przeciwdziałać stosowaniu tzw. aresztów wydobywczych, czyli stosowaniu tego środka tylko po to, by zmienić stanowisko procesowe podejrzanego.