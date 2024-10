Kodeks karny nadal z piętnem Ziobry

– Pozostawiono przestępstwa wprowadzone tylko po to by zaistnieć medialnie, jak kradzież szczególnie zuchwała, która nie bez powodów dawno temu została z kodeksu wyrugowana, czy przyjęcie zlecenia zabójstwa, które będzie bardzo trudne dowodowo. Z kolei zostawienie górnej granicy sankcji na poziomie 30 lat spowoduje wzrost wymierzanych kar, co moim zdaniem nie ma uzasadnienia, gdy przestępczość spada. Oczekiwałem większych zmian, ale rozumiem, że bardzo trudno jest się wycofywać z tych „populistycznych”. Bardzo bym chciał, by władza była odważna i tworzyła prawo zgodnie z zasadami nauki prawa – dodaje dr Kładoczny.

Etap legislacyjny: konsultacje

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

prof. Mikołaj Małecki, Uniwersytet Jagielloński

Najwyraźniej projektodawca boi się narazić na zarzut obniżania kar, które przecież rok temu zostały podwyższone bez żadnego uzasadnienia. W ostatnich latach istotnie zmalała liczba zabójstw, rozbojów czy zgwałceń. Pozostawienie kary terminowej w wymiarze od miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności spowoduje, że w podobnych przypadkach będą orzekane bardzo różne kary.

Poprzedni system, gdzie kara wynosiła do lat 15, następny szczebel w postaci 25 lat, a następnie dożywotnie pozbawienie wolności, zapewniał większą równość wobec prawa. Teraz za podobne czyny sądy będą wymierzały w jednym przypadku 20 lat, a w innym np. 24 lata. Co do przepadku pojazdu to sąd powinien ostatecznie orzekać o tym, czy ten pojazd kierowcy odebrać, czy nie. Plusem jest rezygnacja z bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności, co jest sprzeczne z orzecznictwem ETPC, a minusem – możliwość orzeczenia kary do 30 lat więzienia dla 14-latka.

Dziwne, że projektodawca nie zdecydował się na naprawienie ewidentnego błędu w typach kwalifikowanych przestępstwa zgwałcenia, polegającego na tym, że umyślne spowodowanie przez sprawcę zgwałcenia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest niższą karą (do 20 lat) niż nieumyślne (za które grozi dożywocie).

Nie do końca rozumiem, dlaczego niektóre przepisy wprowadzone ostatnią nowelizacją zostają uchylone, a inne nie. Boję się, że jedynym argumentem jest strach przed opinią publiczną.