Sprawca wypadku na Rondzie Tybetu aresztowany

1. około godz. 05:45 w Warszawie na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia (Rondo Tybetu), kierując samochodem marki Volkswagen Id 3, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że nie zachował szczególnej ostrożności w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, w następstwie czego doprowadził do potrącenia pieszego przemieszczającego się przez przejście dla pieszych, czym nieumyślnie spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kk, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie zażył substancję psychotropową w postaci amfetaminy przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie obecności środka odurzającego, a ponadto kierując w/w pojazdem nie zastosował się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 23.07.2024 r. sygn. II K 493/24 obowiązującego od 24.08.2024 r. do 24.08.2027 r., tj. o czyn z 177 § 1 i 2 kk w zw. z art. 178 § 1 i 1a pkt 1 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 3 lata do lat 16.

2. posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej wadze 2,19 grama netto, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyn ten zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Czytaj więcej Prawo drogowe Kierujący mimo zakazu, straci prawo jazdy bezpowrotnie Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w piątek w Sejmie, że jego resort planuje wprowadzić przepis przewidujący utratę prawa jazdy na stałe w przypadku kierowcy, który prowadził pojazd mimo zatrzymanych uprawnień.

Sprawa katastrofy na wiadukcie mostu Grota – Roweckiego

Jednocześnie Skiba poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny 22 listopada 2022 r. wydał nieprawomocny wyrok, w którym uznał Tomasza U. winnym min. nieumyślnego spowodowania katastrofy w dniu 25 czerwca 2020 r. Warszawie na wiadukcie mostu Grota - Roweckiego i wymierzył mu karę 7 lat pozbawienia wolności, orzekł dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz orzekł nawiązki w łącznej kwocie 260.000,00 zł. Od wyroku tego apelację na korzyść wywiedli obrońcy podejrzanego oraz na niekorzyść prokurator, który zawnioskował o uznanie że w/w dopuścił się zarzucanego mu czynu z winy umyślnej oraz wnioskując o zmianę kary na surowszą w wymiarze 14 lat pozbawienia wolności. Od chwili skierowania apelacji przez prokuratora, tj. od dnia 4 stycznia 2023r. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie wyznaczył terminu rozprawy apelacyjnej. W ramach postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie nie był stosowny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie podała także, że aktualnie podejrzany jest karany za dwa czyny:

- czyn z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, za który wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. skazano podejrzanego na karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 zł,