Ruch prokuratury ws. byłego prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły

Jak czytamy w komunikacie, „siedem zarzutów dotyczy przestępstw z art. 296 § 2 kk w zw. z art. 296 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, jakie miały miejsce w okresie od 2011 r. do 2016 r. czyli tzw. nadużycia zaufania przy zawieraniu w imieniu PKO BP S.A. umów o pracę oraz porozumień o rozwiązaniu umów o pracę z ustalonymi siedmioma pracownikami banku, w treści których podejrzany przyznawał nieznajdujące uzasadnienia ekonomicznego ani prawnego, odprawy i inne świadczenia pieniężne, czym wyrządził szkodę majątkową w mieniu PKO BP S.A. w łącznej kwocie 3.246.073 zł”.

Natomiast ósmy zarzut dotyczy „przestępstwa z art. 296 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, polegającego na zaniechaniu w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania realizacji urlopów wypoczynkowych przez 7 Członków Zarządu PKO BP S.A. oraz swojego własnego urlopu przed rozwiązaniem stosunków pracy, co skutkowało wypłatą ekwiwalentów pieniężnych za tak niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej wielkiej kwocie 1.675.171 zł - w tym ekwiwalentu na rzecz jego osoby w kwocie 756.509 zł”.

W komunikacie przypomniano, że "przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Początkowo skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, zaś w czerwcu 2024 r. złożył wyjaśnienia w treści których, co do zasady powielił stanowisko przedstawione przez PKO BP SA w odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne NIK."

Prokurator zastosował wobec byłego prezesa PKO BP poręczenie majątkowe w kwocie 500 tys. zł oraz dokonał zabezpieczenia majątkowego na poczet obowiązku naprawienia szkody w łącznej kwocie ponad 4,9 mln zł i grożącej podejrzanemu kary grzywny w kwocie 500 tys. zł poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na trzech jego nieruchomościach. Mimo zażaleń obrońcy postanowienia te zostały utrzymane w mocy przez sądy.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk - Jankowska przekazała, że przestępstwa zarzucone aktem oskarżenia z pkt 1-7 zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a przestępstwo z pkt 8 karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.