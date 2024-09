Paweł Szopa, twórca "Red is Bad", ścigany czerwoną notą Interpolu? Jest wniosek

Czy Paweł Szopa, twórca marki „Red is Bad”, będzie ścigany tzw. czerwoną notą Interpolu? Jak poinformował dziennikarz RMF FM, prokuratura przesłała do Komendy Głównej Policji wniosek w tej sprawie. Nie jest to jednak pewne – Interpol nie wydał bowiem czerwonej noty m.in. w sprawie sędziego Szmydta.

Sprawa Pawła Szopy: prokuratura wnioskuje o czerwoną notę Interpolu

Wnioskiem prokuratury zająć powinno się Krajowe Biuro Interpolu, będące komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji. Ich zadaniem jest przesłać wniosek o publikację noty do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie, który podejmie decyzję o wydaniu lub niewydaniu noty, a tym samym – o ewentualnym wpisaniu polskiego przedsiębiorcy na listę osób poszukiwanych w sposób priorytetowy.

Jak wskazał reporter RMF FM, rozpatrzenie wniosku może zająć nawet kilka tygodni.

Paweł Szopa i nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, sprawa Pawła Szopy dotyczy „nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS)".