Leszek O. wciąż ma status podejrzanego w sprawie o zabójstwo profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Jana Targosza, do którego doszło dwa lata temu w domu naukowca.

W maju ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krakowie — na wniosek prokuratury — umorzył postępowanie w tej sprawie i zdecydował, że Leszek O. trafi do zakładu psychiatrycznego. Po odwołaniu jego obrońcy trafiła ona do sądu apelacyjnego. Ten postanowił, że Leszek O. terapię odbywał będzie na wolności. Z tą decyzją nie zgodziła się z kolei prokurator, a jego skargę kasacyjną rozpoznał w czwartek Sąd Najwyższy.

SN ocenił, że przedstawione przed dwoma sądami opinie zespołów biegłych są sprzeczne. Jeden stwierdził bowiem, że Leszek O. przeszedł krótki epizod psychotyczny, więc musi przebywać w zakładzie, zaś drugi uznał, iż jego stan nie jest na tyle poważny, by konieczna była jego izolacja.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w sprawie zabrakło konfrontacji dwóch opinii lekarskich, więc konieczna jest trzecia — niezależna, wydana przez biegłych, którzy nie będą mieli wglądu w dwie poprzednie. Podkreślił, że do zakładu można skierować jedynie osobę, która choruje na zaburzenia psychiczne lub jest upośledzona. SN uchylił więc postanowienie sądu apelacyjnego i nakazał mu ponowne rozpoznanie sprawy.

71-letni profesor AGH Jan Targosz został zamordowany dwa lata temu, w nocy z 5/6 lipca, we własnym domu na jednym z osiedli w krakowskiej Nowej Hucie. To tam, spotkał się z kolegą z lat szkolnych Leszkiem O., z którym wspólnie pili alkohol. Początkowo w rozmowie uczestniczyła też żona naukowca, ale po pewnym czasie poszła spać i nie słyszała, by w domu działo się coś niepokojącego.