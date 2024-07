– Po analizie akt zdecydowałam się zwrócić z wnioskiem do Prokuratury Krajowej o dokonanie oceny prawidłowości czynności nadzorczych wykonanych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz odmowy wszczęcia postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Wieliczce — informuje Monika Horna-Cieślak.

Przypomnijmy — 14-latek publicznie wyznał, że kilka lat wcześniej został wykorzystany seksualnie przez swojego rówieśnika podczas pobytu na zielonej szkole. Poinformował o tym wychowawczynię klasy, a także dyrektorkę szkoły i pedagoga szkolnego. Nikt jednak nic z tą sprawą nie zrobił. Premier Tusk zadeklarował wtedy, że poprosi prokuratora generalnego Adama Bodnara o przyjrzenie się sprawie.

- Pierwsze raporty, które otrzymałem, wskazują jednoznacznie, że to, co Alex powiedział publicznie, jego rozżalenie i poczucie krzywdy na działanie państwa, jest jak najbardziej uzasadnione. Będziemy tę sprawę do końca wyjaśniać, ale już bez udziału kamer — mówił później Donald Tusk.

To nie jest interwencja tylko ws. Alexa

Po publicznym wystąpieniu Alexa Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się o akta do sądu rodzinnego oraz do prokuratury rejonowej, która wówczas analizowała sprawę. Do dyrektor szkoły, o której mówił Alex, skierowała pismo z prośbą o dokumentację oraz wyszczególnienie, jakie działania podejmowali pracownicy placówki odnośnie osób związanych z wydarzeniami na zielonej szkole a także zwróciła się do Małopolskiego Kuratorium Oświaty.