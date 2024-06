Pożar archiwum w Krakowie. Czy archiwum było wystarczająco chronione przed pożarem?

Kolejnym argumentem, który rzeczoznawca podnosił przed sądem było rzekome zastosowanie na etapie prac budowlanych stałego urządzenia gaśniczego (SUG) pochodzącego od innego dostawcy, niż zostało to uzgodnione na etapie prac projektowych.

— Czyli wykonawca tych robót – w porozumieniu z inwestorem, bo tego bez porozumienia nie da się zrobić – dokonał zmiany SUG-u; zastosował SUG innego producenta i uzgodnił to z organem wydającym pozwolenie — precyzował mec. Ostrowski.

Pytany o to, czy zmiana SUG mogła w jakikolwiek sposób wpłynąć na skalę zniszczeń dokonanych w archiwum wskazał, że jego klient nie jest w stanie tego ocenić. Wątpliwości te wyjaśnią biegli, którzy przesłuchani zostaną podczas kolejnej rozprawy 17 września.

— Z punktu widzenia mojego klienta najistotniejsze jest, że stałe urządzenie gaśnicze przez niego uzgodnione w ogóle nie zostało zastosowane w obiekcie archiwum. Czyli de facto uwzględnił on coś, co nie miało prawa zadziałać, bo zmienione zostało na zupełnie inne rozwiązanie — wyjaśnił adwokat. — Za nadzór realizacji robót budowlanych odpowiada projektant, a nie rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych — spointował.

Pożar w nowym archiwum gaszono kilka dni

Hale oddanego do użytku zaledwie trzy lata przed pożarem archiwum, płonęły przez kilka dni. Ocalała jedynie ta, która nie została jeszcze wówczas oddana do użytku. W akcji jej gaszenia brało udział ponad 800 strażaków. W samym archiwum miasto przechowywało m.in. akta osobowe byłych pracowników i dawne druki meldunkowe.

W prokuratorskim śledztwie zarzuty postawione zostały też kierownikowi robót elektrycznych i kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, strażakowi i pracownikom inspektoratu nadzoru budowlanego.