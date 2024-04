Maciej Wąsik: „to jest język ze stanu wojennego”

Według Wąsika, skierowane w jego stronę represje miały zostać rozszerzone także na jego żonę.

— Te represje dotykają nie tylko nas, ale chociażby mojej rodziny. — powiedział w trakcie wtorkowej konferencji prasowej Maciej Wąsik. — Wobec mojej żony, która pracuje w instytucji publicznej, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Chyba nadgorliwy urzędnik stwierdził, że nawoływała ona do, uwaga, „demonstracji antypaństwowych”. To jest język ze stanu wojennego. A także „okazywała publicznie zażyłość z posłem na Sejm”. Rozumiem, że chodzi o mnie. No, tak to jest, rzeczywiście nasze małżeństwo jest zażyłe.

— Nie boimy się żadnych represji ze strony Donalda Tuska. — dodał polityk.