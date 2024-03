Zapytany o to, czy jest możliwe, że w związku z chorobą nowotworową Zbigniewa Ziobry prokuratura może odstąpić od działania, prawnik odpowiedział, że "w ogóle nie ma takiej możliwości".

- Choroba to jest ewentualnie element, który może chronić przed środkami zapobiegawczymi, czyli tymczasowym aresztowaniem i nie stosuje się aresztu, jeżeli to mogłoby przynieść bardzo ciężkie konsekwencje dla danej osoby. Natomiast choroba czy stan zdrowia nie jest jakimkolwiek elementem powstrzymującym przy zbieraniu dowodów - wskazywał.

Dlaczego Ziobry nie zawiadomiono

Mec. Dubois bronił też decyzji prokuratury o przeszukaniu domu Zbigniewa Ziobry bez powiadamiania go o tym choćby przez telefon.

- Rolą prokuratury jest prowadzić postępowanie. Jeżeli prokuratura dostaje wiadomość, że w danym miejscu mogą być dowody przestępstwa w ogóle, albo dowody przestępstwa danej osoby, jej obowiązkiem jest dokonać przeszukania i te dowody zabezpieczyć. Podstawową regułą jest prowadzenie tego w taki sposób, żeby te dowody nie mogły być ukryte, czyli przeszukanie ma być takim elementem zaskoczenia. Jeżeli ktoś by dzwonił, to przecież byśmy mieli tutaj bardziej do czynienia z komedią na poziomie "Gangu Olsena", a nie prowadzeniem prawidłowego postępowania przez służby — stwierdził Dubois.

- Jest zasada, że to ma być pewnego rodzaju zaskoczenie, natomiast oczywiście są pewne reguły tego przeszukania, żeby zapewnić jego transparentność. Jeżeli dana osoba jest w domu, ona w tym uczestniczy. Jeżeli jest rodzina w domu, ona w przeszukaniu uczestniczy. Jeżeli nie, przybiera się kogoś do pomocy i wtedy się przeprowadza przeszukanie. Jeżeli ktoś się o tym dowiaduje, może przyjechać, może przysłać pełnomocnika, więc kodeks postępowania karnego to bardzo jasno reguluje — tłumaczył prawnik w TVN24.