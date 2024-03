Co dokładnie prokuratura zarzuca zatrzymanym ws. Funduszu Sprawiedliwości

Jak informuje rzecznik prasowy PK prok. Przemysław Nowak, wśród zatrzymanych we wtorek i środę osób jest czterech byłych lub obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym była Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Urszula D. oraz dwóch członków komisji konkursowej. Zarzuty przedstawiono również Michałowi O., prezesowi fundacji Profeto, która była beneficjentem funduszu.

- Osobom tym przedstawiono zarzuty o to, że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do udzielenia wsparcia finansowego fundacji Profeto, pomimo tego, że fundacja ta nie spełniała warunków formalnych i merytorycznych do uzyskania dotacji - informował wczoraj na konferencji prasowej prok. Nowak.

Dodał, że chodziło m.in. o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji co do spełniania wymogów formalnych oraz zawyżanie punktacji w zakresie realizacji wymagań i warunków merytorycznych potrzebnych do otrzymania dotacji.

Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ma rozpatrzyć wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Urszuli D., Karoliny K. oraz Michała O.