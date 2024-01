Mariusz Kamiński jeszcze dziś oświadczał, że jedyną siłą, która jest w stanie powstrzymać go przed udziałem w obradach Sejmu jest przemoc fizyczna. Jak się jednak okazało, nie była to przemoc fizyczna, a obowiązujące prawo, które nie przewiduje by w Sejmie mogły zasiadać osoby skazane prawomocnym wyrokiem.

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w rozmowie z TVN24 przekazał iż w Polsce nie ma żadnej procedury, która pozwoliłaby skazanych posłom „uzdrowić” im tę sytuację w ten sposób, by odzyskać mandaty. Politykom przysługują jednak inne rozwiązania, jednym z nich jest m.in. ponowne zastosowanie prawa łaski przez prezydenta, użycie tej prerogatywy w tej chwili byłoby jej pierwszym i prawidłowym, skutecznym zastosowaniem. Zdaniem adwokata skazani mogliby skorzystać jeszcze kasacji lub skargi nadzwyczajnej. Są to jednak rozwiązania, które nie przywrócą skazanym mandatów, a mogą uchronić ich jedynie przed odbyciem kary pozbawienia wolności.

Czytaj więcej Prawo karne Adwokat Kamińskiego i Wąsika zapowiada kasację. Giertych: przyznał rację Hołowni Adwokat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mec. Michał Zuchmantowicz zapowiedział złożenie w Sądzie Najwyższym kasacji, której celem ma być uniewinnienie jego klientów. Zdaniem posła i znanego adwokata Romana Giertycha, wskazuje to, że byli posłowie uznają wyrok skazujący za aferę gruntową i wygaszenie im mandatów.