Bodnar ws. Kamińskiego i Wąsika: SN pełni rolę notariusza. Mandaty wygaszone

Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć. Kościół stracił wielu wielkich księży, ponieważ wybrali małżeństwo - powiedział w rozmowie z dziennikiem „Times of Malta” arcybiskup Charles Scicluna, wyższy rangą urzędnik Watykanu oraz doradca papieża Franciszka.