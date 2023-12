- Czy to nam się podoba, czy nie, każda osoba, która jest w Polsce podejrzana o dokonanie przestępstwa, ma prawo do godnego traktowania przez władze publiczne. Na władzach ciążą powinności dotyczące zapewnienia podejrzanemu godności. Takie mamy standardy. Jeśli nie potrafilibyśmy zapewnić podejrzewanym godności, to to jest krok w kierunku anarchii i nie ma nic wspólnego z państwem prawa - mówił mec. Paplaczyk.

Prawnik nie przyjmuje tłumaczenia policji, że zatrzymany zachowywał się agresywnie i nie chciał się ubrać.

- Policja co do zasady spotyka się z przypadkami trudnymi, dlatego funkcjonariusze mają różne środki radzenia sobie z nimi i od skuteczności ich zastosowania zależy to, jak policja będzie oceniana. Moim zdaniem takie wytłumaczenie, że pan był agresywny, dlatego go nie ubrano, nie będzie akceptowane społecznie, bo są to służby profesjonalne, od których tej skuteczności oczekujemy- twierdzi adwokat.

Czytaj więcej Prawo karne Sąd: zatrzymanie Jakuba A. było prawidłowe i legalne Zdaniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu działania policji związane z zatrzymaniem Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny były prawidłowe – pisze Onet.pl.

Cienka granica

Przypomniał, że kilka lat temu doszło już do podobnej sytuacji — podejrzany o okrutne zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin Jakub A. został wyprowadzony przez policjantów boso, niekompletnie ubrany i w kajdankach zespolonych. Choć przyznał się do morderstwa i został za swój czyn skazany na dożywocie, Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w Komendzie Głównej Policji w sprawie pozbawienia godności i niehumanitarnego sposobu konwojowania osoby podejrzanej.

- O tym wszystkim musimy pamiętać, bo jest niebezpieczna, cienka granica, by uznać takie działanie za pozbawianie godności i pogwałcenie zasady humanitaryzmu. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby w tym przypadku RPO również postanowił podjąć interwencję - mówi Mariusz Paplaczyk. Jak podkreśla, niezależnie od tego, czego dopuścił się podejrzany, to nie zwalnia władz publicznych z odpowiedzialności o zachowanie godności zatrzymanego.