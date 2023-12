Lekarka ojca Zbigniewa Ziobry prawomocnie uniewinniona

W lutym 2017 r. Sąd Rejonowy w Krakowie uniewinnił lekarzy. Uzasadniając wyrok sędzia Agnieszka Pilarczyk mówiła, że nie znalazła związku pomiędzy decyzjami i działaniami lekarzy a śmiercią Jerzego Ziobry. To wówczas rodzina Ziobrów miała zerwać wieloletnią przyjaźń z Cabalą.

Zanim zapadł ten wyrok, w 2016 r. matka Zbigniewa Ziobry, Krystyna Kornicka-Ziobro, złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka twierdząc, że doszło do naruszenia prawa do życia poprzez zaniedbania i niekompetencję medyków. Zarzuciła też, że śledztwo w sprawie śmierci jej męża nie było skuteczne i dokładne. W październiku 2022 r. ETPCz orzekł, że Polska konwencji nie naruszyła. Potem Trybunał odmówił Kornickiej-Ziobro ponownego zajęcia się sprawą przez Wielką Izbę ETPCz.