Mężczyzna po śmierci swojego ojca wielokrotnie korzystał z jego karty płatniczej, do rozporządzania którą nie miał prawa. W okresie od kwietnia do grudnia 2018 roku 54-latek wykorzystał ją 115 razy. Pobierał gotówkę z konta oraz płacił za różne zakupy. Łącznie z konta nieżyjącego ojca pobrał on blisko 30 tys. zł - poinformowała podinspektor Edyta Bagrowska.

Jak informuje podinspektor, policjanci zostali powiadomieni o serii kradzieży z włamaniem na szkodę jednego z banków oraz o mężczyźnie podejrzewanym o popełnienie tych czynów.

W sprawie zebrano materiał dowodowy, który stanowił podstawę do postawienia mężczyźnie zarzutów. Mężczyzna stanie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.