Gdy pojazd jest własnością sprawcy, sąd orzeknie jego przepadek. Nie ma znaczenia wartość, marka czy przebieg pojazdu. Przepis mówi o przepadku samego pojazdu, który jest niezależny od jego wartości. Przepadkowi może ulec zarówno pojazd, który wart jest 10 000 zł, jak i taki, którego wartość wynosi np. 200 000 złotych.

Gdy po popełnieniu przestępstwa sprawca zbędzie lub daruje komukolwiek swój pojazd albo go ukryje, sąd orzeknie przepadek równowartości tego pojazdu. Będzie tak również, gdy pojazd nie jest wyłączną własnością sprawcy, a np. przedmiotem współwłasności.

Przy wyliczaniu wartości pojazdu w pierwszej kolejności znaczenie ma wartość pojazdu określona w polisie ubezpieczeniowej za rok, w którym popełniono przestępstwo. Ale brak polisy nie będzie przeszkodą do wyliczenia wartości pojazdu. W takiej sytuacji zostanie ustalona średnia wartość rynkowa pojazdu, biorąc pod uwagę takie parametry, jak: marka, model, rok produkcji, typ nadwozia, rodzaj napędu i silnika, pojemność lub moc silnika oraz przybliżony przebieg. Te parametry sąd zestawi z parametrami samochodu sprawcy i wyliczy średnią wartość rynkową.

Wyliczenie to w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone na podstawie dostępnych danych, bez zasięgania opinii biegłego. Oznacza to, że średnia wartość pojazdu będzie określana na podstawie danych z rynku i przy uwzględnieniu parametrów, jakie ustalono w pojeździe sprawcy przestępstwa. Dopiero w sytuacji, gdy pojazd posiada jakieś szczególne cechy, które nie pozwalają porównać go z rynkowymi odpowiednikami takiego pojazdu, sąd zasięgnie opinii biegłego, który wyceni wartość pojazdu. Za takie szczególne cechy będzie można uznawać niestandardowe przeróbki lub ulepszenia pojazdu, które zmieniają jego wartość rynkową.

Sąd nie orzeknie przepadku, gdy kierowca prowadzi pojazd, którego nie jest się właścicielem, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz swojego pracodawcy. W takim przypadku sąd orzeknie obligatoryjnie nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tej nawiązki nie może być mniejsza niż 5000 złotych ani wyższa niż 100 000 złotych.

Sąd nie orzeknie przepadku pojazdu ani jego równowartości także wtedy, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na:

- jego utratę przez sprawcę,

- zniszczenie lub

- znaczne uszkodzenie.

Wydaje się, że ta regulacja będzie miała zastosowanie przy całkowitym zniszczeniu lub wyjątkowo dużym uszkodzeniu pojazdu. Niewielkie uszkodzenia nie będą uzasadniać odstąpienia od zasądzenia przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości.



Rafał Rozwadowski adwokat