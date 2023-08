Karze (od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności)podlegać będzie również samo zgłaszanie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu.

Do więzienia za prowadzenie dezinformacji, do aresztu za zdjęcia

Karą co najmniej 8 lat więzienia będzie zagrożone zaś prowadzenie dezinformacji, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce. - To może być instrument do wszczynania kontroli operacyjnej, czyli podsłuchów, do prowadzenia postępowań karnych, a przez to do zastraszania - tak o przepisie dotyczącym dezinformacji mówił na łamach portalu Onet.pl mec. Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Projekt nowelizacji przewiduje zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania obrazu: obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa lub obronności państwa;obiektów resortu obrony narodowej; obiektów infrastruktury krytycznej – w przypadku oznaczenia znakiem „zakaz fotografowania”; osób i ruchomości znajdujących się w wymienionych wyżej obiektach.

Obiektami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa państwa mogą być np.: magazyny, w tym gazu i ropy, stacje elektroenergetyczne; mosty, wiadukty i tunele na drogach i liniach kolejowych o znaczeniu obronnym; lotniska; obiekty operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych; obiekty NBP; obiekty podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości – w tym sądy; elektrownie, kopalnie, sieci przesyłowe; przedsiębiorstwa wykorzystujące materiały niebezpieczne.

Fotografowanie lub nagrywanie takich obiektów ma być wykroczeniem zagrożonym karą aresztu albo grzywny. Sąd będzie mógł orzec również przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, tj. kamer, aparatów fotograficznych, dronów i innego sprzętu, na którym utrwalane czy przechowywane były nagrania.