Prof. Leszczyński: Będą ataki dezinformacji z Rosji przed wyborami. Na co uważać?

Dezinformacja rosyjska prowadzona jest w sposób ciągły. Oznacza to, że podmioty ją prowadzące reagują oczywiście na bieżące wydarzenia, ale mają też dominujące narracje. Nie widzę jeszcze radykalnej zmiany w tym zakresie, jest na to za wcześnie. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z ingerencji w kampanie wyborcze i stawkę zbliżających się wyborów, jestem przekonany, że przed wyborami dojdzie do prób zmasowanych rosyjskich ataków dezinformacyjnych.

Czy jesteśmy na to przygotowani?

Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani na takie ataki. Jest lepiej niż było za rządów PiS, ale nadal pozostaje jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Przede wszystkim zasoby na walkę z dezinformacją są niewielkie, a te, które mamy są rozproszone. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo kosztuje, więc jeśli chcemy być bezpieczni to musimy za to zapłacić. Należy dofinansować instytucje zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz dezinformacją i scentralizować je.

Czego zatem możemy się spodziewać przed wyborami?

Powinniśmy być przygotowani na ataki dezinformacyjne wymierzone w Unię Europejską, w jej struktury, w NATO oraz w europejską politykę energetyczną. Ta ostatnia stanowi szczególne zainteresowanie Rosji. Co ważne narracja rosyjska nawiązuje często do przesłania ultrakonserwatywnego. To twierdzenia o tym, że „UE jest rozsadnikiem bezbożnictwa, zgnilizny moralnej i upadku”, „Zachód się rozpada”. Oczywiście nie oznacza to, że osoby o skrajnie konserwatywnych poglądach są prorosyjskie. Przeciwnik wykorzystuje idee czysto użytkowo, do swoich imperialnych celów.

Jestem przekonany, że będziemy mieli do czynienia ze wzmacnianiem przekazu podważającego fundamenty demokratycznego Zachodu, np. NATO, w szczególności w mediach społecznościowych. Portal X i TikTok, a po zniesieniu systemu weryfikacji też Facebook, są największym siedliskiem dezinformacji.