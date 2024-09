Opinię publiczną zbulwersował ostatni śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie, spowodowany przez pijanego kierowcę, który prowadził pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Pokrzywdzeni w wypadkach drogowych czy ich bliscy w pierwszej kolejności powinni dochodzić roszczeń odszkodowawczych od sprawcy względem jego ubezpieczyciela. Czy i w jakich okolicznościach możliwe jest natomiast dochodzenie odszkodowania czy zadośćuczynienia także od Skarbu Państwa?

Nie znam na tyle szczegółów sprawy – poza tym co wiemy z przekazów medialnych – by wypowiadać się stricte co do okoliczności tego konkretnego wypadku. Natomiast można powiedzieć, że gdyby chcieć przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbowi Państwa, to musielibyśmy mieć przede wszystkim do czynienia z niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem władzy publicznej. Pod pojęciem „niezgodne z prawem” rozumiemy tego rodzaju działania, które pozostają sprzeczne z treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wynikających z tych przepisów norm funkcjonujących w społeczeństwie. Natomiast przy zaniechaniu mamy do czynienia z niewykonaniem skonkretyzowanego obowiązku, który wynika wprost z przepisów prawa.

Przekładając to na warunki wypadku drogowego, możemy stwierdzić, że jeśli zostałby spowodowany przez osobę, która na przykład była chwilę wcześniej kontrolowana przez policję, w momencie kontroli istniałyby uzasadnione podstawy do zatrzymania takiej osoby, a policja tego nie uczyniła, to można rozważać możliwość przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności odszkodowawczej z art. 417 kodeksu cywilnego. W takim przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z omawianym niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem funkcjonariuszy publicznych, a wówczas odpowiedzialność na zasadzie art. 417 k.c. ponosiłby Skarb Państwa.

Natomiast możliwość ustalenia dalszych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zależy od oceny okoliczności danego przypadku.

Jakie przesłanki ma pan na myśli?

Do tych przesłanek należy nie tylko niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie funkcjonariuszy publicznych, ale także musi zaistnieć związek przyczynowy między zdarzeniem szkodzącym, a powstałą szkodą. Innymi słowy trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby nie nastąpiło niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie, to ta szkoda rzeczywiście by powstała.