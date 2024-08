Myśliwi nie chcą zawiadamiać o polowaniach. W obawie o swoje życie?

Jego zdaniem grodzenie terenu też nie jest remedium, bo bywały już sytuacje, w których koło domagało się rozebrania ogrodzenia, bo utrudnia ono przeprowadzenia polowań. Nie przekonuje go także tłumaczenie braku możliwości informowania o polowaniach ze względów logistycznych. A już porównanie przez PZŁ udostępniania informacji o polowaniu do informowania o tym, gdzie działają policjanci jest kompletnym nieporozumieniem.

– Czyżby myśliwi obawiali się, że ktoś zdradzi ich pozycje zwierzynie? – pyta retorycznie Wychowałek

Ja tłumaczy nic nie stoi na przeszkodzie by udostępniać informacje o polowaniach indywidualnych i to nawet tak, by dostęp do informacji mieli nie tylko właściciele nieruchomości, ale wszyscy, którzy zamierzają się wybrać np. do lasu.

– Wszystko jest przecież teraz w aplikacji. Jeśli PZŁ nie chce zdradzać położenia myśliwych, to przecież można ten problem rozwiązać, by udostępnić aplikację, za pomocą której postronne osoby by były ostrzegane, że właśnie wkraczają na teren polowania – postuluje ekolog.