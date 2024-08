Alkohol kupisz w barze obok i nad plażą, ale nie na plaży. Jest wyrok WSA

Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Kością niezgody w sprawie było zezwolenie na sprzedaż alkoholi do 4,5 proc. oraz piwa. Wystąpiła o nie spółka prowadząca hotel, ale go nie dostała. Wszystko przez to, że pod koniec lipca 2023 r. gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zaopiniowała negatywnie wniosek hotelarzy.

Urzędnicy zasłonili się lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży i spożywania alkoholu ustanowionymi w gminie. Przede wszystkim uchwałą radnych z 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym.

A wynikało z niej, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu i poza nim nie mogą być usytuowane m.in. na terenie plaż i kąpielisk. Wójt uznał, że hotelowy obiekt, gdzie ma być sprzedawany alkohol, jest usytuowany na terenie plaży. W konsekwencji miejsce sprzedaży nie spełnia warunków określonych uchwałą rady.