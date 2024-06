Ze wspomnianym zaświadczeniem należy udać się do dowolnej (także naszej dotychczasowej, jeśli się rozmyślimy) obwodowej komisji wyborczej w dniu wyborów. Komisja dopisze wtedy nas do spisu w danym okręgu i wyda kartę do głosowania. Takiej możliwości, zgodnie z prawem, nie mieliśmy w wyborach samorządowych, które mają charakter ściśle terytorialny. Co ważne, po zaświadczenie to można zgłosić się najpóźniej 3 dnia przed wyborami — teraz jest więc ostatnia chwila na taki ruch.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak oddać ważny głos w wyborach europejskich?

Kwestia oddania ważnego głosu wygląda w wyborach europejskich podobnie jak przy innych wyborach. Konieczne jest więc udanie się do lokalu obwodowej komisji wyborczej dnia 9 czerwca 2024 roku (niedziela) w godzinach między 7:00 a 21:00. Co ważne, musimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość — może to być dowód osobisty, paszport lub elektroniczny dokument w aplikacji mObywatel. Po otrzymaniu karty do głosowania od właściwego członka komisji, należy udać się do wyznaczonego w tym celu miejsca do głosowania (np. stolik za parawanem) i postawić krzyżyk w kratce przy jednym nazwisku kandydata na tylko jednej liście. Poprzez krzyżyk rozumie się dwie linie, przecinające się wewnątrz kratki. Niezaznaczenie ani jednej kratki lub też zaznaczenie więcej niż jednej kratki skutkuje nieważnością głosu.

Na koniec, kartę — zarówno wypełnioną prawidłowo, jak i błędnie — należy wrzucić do stojącej w lokalu urny. Wyniesienie karty wyborczej poza lokal jest zabronione, a osoba, która się tego dopuści, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Z kolei za zniszczenie karty wyborczej (poprzez np. jej podarcie) grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: kiedy obowiązuje cisza wyborcza?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, cisza wyborcza trwa od północy dnia poprzedzającego dzień wyborów do końca głosowania — zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego, "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem". Tak więc, jak ma to zawsze miejsce w przypadku wyborów organizowanych w niedzielę, cisza wyborcza rozpocznie się w nocy z piątku na sobotę, dokładnie o północy. Do późnych wieczornych godzin w piątek trwać więc będzie kampania wyborcza.