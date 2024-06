W ubiegłym tygodniu, jeden z żołnierzy został pchnięty nożem w wyniku czego z poważnymi ranami trafił do szpitala (a dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej zostało lżej rannych). W poniedziałek nad ranem w wyniku ataku grupki agresywnych migrantów kolejny funkcjonariusz SG został ranny po uderzeniu konarem w głowę.

Ministerstwo twierdzi, że pomimo istniejącego zabezpieczenia w postaci płotu oraz zasieków z drutu liczba podejmowanych prób przekroczenia granicy nie maleje, a wręcz ma tendencję wzrostową.

Obrońcy praw człowieka: zakaz przebywania utrudni monitorowanie

W ocenie HFPC rząd jak dotąd nie uzasadnił wprowadzenia zakazu w sposób, który rozwiewałby wątpliwości co do jego celowości.

- Nie wyjaśnił, w jaki sposób zakaz przebywania w strefie przygranicznej ma wpłynąć na zażegnanie kryzysu humanitarnego na granicy czy ograniczenie ruchu migracyjnego z Białorusi. Nie zmienia tego kontekst rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę, choć niewątpliwie względy bezpieczeństwa państwa mają obecnie jeszcze większe niż uprzednio znaczenie. Nie możemy więc uznać, że wprowadzenie zakazu jest zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawa – informuje Maciej Nowicki, prezes HFPC, który dodaje, że zakaz utrudni monitorowanie przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy SG i innych formacji działających w rejonie granicy, a także dokumentowanie nadużyć i naruszeń praw człowieka. Planowany zakaz będzie więc stanowił poważne utrudnienie dla pracy aktywistek i aktywistów niosących pomoc ofiarom kryzysu humanitarnego. Z kolei nieobecność mediów oznaczać będzie pozbawienie społeczeństwa rzetelnej informacji o sytuacji panującej na granicy.

Zakaz przebywania na granicy — wątpliwa podstawa prawna

Fundacja przypomina też, że podstawa prawna do wydania rozporządzenia, czyli art. 12a ustawy o ochronie granicy państwowej, budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją. HFPC już wcześniej wskazywała, że przepis ten został dodany do ustawy przez poprzednią większość parlamentarną w celu obejścia regulacji dotyczących wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przyznano szeroką kompetencję i swobodę wprowadzania czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.

Wątpliwości konstytucyjne, co do tej regulacji podnosił również rzecznik praw obywatelskich. Tymczasem za złamanie zakazów wynikających z rozporządzenia będzie grozić kara grzywny lub nawet aresztu. Zdaniem HFPC, to ostatecznie na sądach będzie ciążyła ocena zgodności z konstytucją wspomnianych regulacji i dopuszczalności karania za naruszenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej.